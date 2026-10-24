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हवामानात विचित्र बदल, 20 राज्यांना IMD चा अलर्ट, भयानक चक्रीवादळ भारतात धुमाकूळ घालणार?

Maharashtra Weather Tomorrow 25 ऑक्टोबर (उद्याचे हवामान) :  हवामान खात्याने 20 राज्यांना अलर्ट जारी केला आहे. तर, दुसरीकडे भारतावर एक शक्तिसली चक्रीवादळ देखील घोंघवत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 24, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 09:13 PM IST
हवामानात विचित्र बदल, 20 राज्यांना IMD चा अलर्ट, भयानक चक्रीवादळ भारतात धुमाकूळ घालणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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