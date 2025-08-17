English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News: महाराष्ट्राला मिळणार नवे राज्यपाल, यावेळची सर्वात मोठी बातमी!

Maharashtra Governor: महाराष्ट्राला नवे राज्यपाल मिळणार आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 17, 2025, 08:17 PM IST
महाराष्ट्र राज्यपाल

Maharashtra Governor: महाराष्ट्राला नवे राज्यपाल मिळणार आहेत. सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार आहेत. ते सध्याचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत.  “सी. पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला नवे राज्यपाल मिळणार आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदासाठी एनडीएचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्याने राज्याला लवकरच नवे राज्यपाल मिळणार आहेत. 31 जुलै 2024 रोजी राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली होती, आणि आता त्यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीमुळे महाराष्ट्रात नव्या नियुक्तीची चर्चा सुरू आहे.

कशी राहिली आतापर्यंतची कारकिर्द?

सी. पी. राधाकृष्णन हे तामिळनाडूतील तिरुपूर येथील रहिवासी असून, त्यांनी वयाच्या 16व्या वर्षापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात (RSS) काम सुरू केले. तामिळनाडूतील कोइमतूर लोकसभा मतदारसंघातून ते 1998 आणि 1999 मध्ये खासदार म्हणून निवडून आले. 2004 ते 2007 या काळात त्यांनी तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. 2023 मध्ये त्यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली, तसेच 2024 मध्ये त्यांच्याकडे तेलंगणाच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही होता.

 राज्य सरकारच्या योजनांना प्रोत्साहन 

राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत असताना प्रजासत्ताक दिन 2025 आणि महाराष्ट्र दिन 2025 च्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी सर्वसमावेशक आणि प्रगतिशील महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आणि राज्य सरकारच्या योजनांना प्रोत्साहन दिले. विशेषतः, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या सौरऊर्जा योजनांचे कौतुक केले आणि सायबर सुरक्षा प्रकल्पासारख्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला.

 महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नव्या बदलांचा मार्ग मोकळा

2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी शेतकरी, महिला आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध योजनांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे लाखो महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला.राधाकृष्णन यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नव्या बदलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे ते या नव्या जबाबदारीसाठी योग्य उमेदवार मानले जात आहेत.

FAQ 
१. सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवड का महत्त्वाची आहे आणि त्यांच्या जागी महाराष्ट्राला नवे राज्यपाल का मिळणार आहे?

उत्तर: सी. पी. राधाकृष्णन यांची एनडीएचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्याने महाराष्ट्राला लवकरच नवे राज्यपाल मिळणार आहेत. त्यांनी ३१ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली होती. त्यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीमुळे महाराष्ट्रात नव्या नियुक्तीची चर्चा सुरू झाली आहे.  

२. सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कोणत्या महत्त्वाच्या योजना आणि उपक्रमांना पाठिंबा दिला?

2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी शेतकरी, महिला आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध योजनांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे लाखो महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला.

३. सी. पी. राधाकृष्णन यांचा राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्यांनी कोणती महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे?

उत्तर: सी. पी. राधाकृष्णन हे तामिळनाडूतील अनुभवी राजकीय नेते आहेत, ज्यांनी १९९८ आणि १९९९ मध्ये कोइमतूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून येण्याचा मान मिळवला. त्यांनी २००४ ते २००७ या काळात तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम केले आणि २०२३ मध्ये झारखंडचे राज्यपाल होते. त्यांचा हा समृद्ध अनुभव त्यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी योग्य उमेदवार बनवतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

