Breaking News: महाराष्ट्राला मिळणार नवे राज्यपाल, यावेळची सर्वात मोठी बातमी!

Maharashtra Governor: महाराष्ट्राला नवे राज्यपाल मिळणार आहेत. सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार आहेत. ते सध्याचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. “सी. पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला नवे राज्यपाल मिळणार आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदासाठी एनडीएचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्याने राज्याला लवकरच नवे राज्यपाल मिळणार आहेत. 31 जुलै 2024 रोजी राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली होती, आणि आता त्यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीमुळे महाराष्ट्रात नव्या नियुक्तीची चर्चा सुरू आहे.
सी. पी. राधाकृष्णन हे तामिळनाडूतील तिरुपूर येथील रहिवासी असून, त्यांनी वयाच्या 16व्या वर्षापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात (RSS) काम सुरू केले. तामिळनाडूतील कोइमतूर लोकसभा मतदारसंघातून ते 1998 आणि 1999 मध्ये खासदार म्हणून निवडून आले. 2004 ते 2007 या काळात त्यांनी तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. 2023 मध्ये त्यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली, तसेच 2024 मध्ये त्यांच्याकडे तेलंगणाच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही होता.
राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत असताना प्रजासत्ताक दिन 2025 आणि महाराष्ट्र दिन 2025 च्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी सर्वसमावेशक आणि प्रगतिशील महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आणि राज्य सरकारच्या योजनांना प्रोत्साहन दिले. विशेषतः, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या सौरऊर्जा योजनांचे कौतुक केले आणि सायबर सुरक्षा प्रकल्पासारख्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला.
2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी शेतकरी, महिला आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध योजनांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे लाखो महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला.राधाकृष्णन यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नव्या बदलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे ते या नव्या जबाबदारीसाठी योग्य उमेदवार मानले जात आहेत.
