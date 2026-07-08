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अमित शाहांच्या मध्यस्थीने महाराष्ट्र-गुजरात वाद मिटला! राज्याला मोठा फायदा, ₹27 कोटी द्यायचे अन्...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी नवी दिल्लीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये मागील 15 ते 20 वर्षांपासून सुरु असलेल्या वादावर तोडगा काढला आहे. हा वाद मिटल्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. नेमका हा वाद काय होता आणि आता याचा महाराष्ट्राला कसा फायदा होणार जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:35 AM IST
अमित शाहांच्या मध्यस्थीने महाराष्ट्र-गुजरात वाद मिटला! राज्याला मोठा फायदा, ₹27 कोटी द्यायचे अन्...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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अमित शाहांच्या मध्यस्थीने महाराष्ट्र-गुजरात वाद मिटला! राज्याला मोठा फायदा, ₹27 कोटी द्यायचे अन्...
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