Marathi News
मासिक पाळीच्या सुट्टीसाठी गुप्तांगाचे, सॅनिटरी पॅडचे फोटो गमावले; केंद्र सरकार अडचणीत

Sanitary Pad Photos For Menstrual Leave: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात धक्कादायक तपशील समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 29, 2025, 02:12 PM IST
मासिक पाळीच्या सुट्टीसाठी गुप्तांगाचे, सॅनिटरी पॅडचे फोटो गमावले; केंद्र सरकार अडचणीत
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य- फ्रिपिक आणि पीटीआयवरुन साभार)

Sanitary Pad Photos For Menstrual Leave: हरयाणातील महर्षि दयानंद विद्यापीठातील सफाई महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी सुरू असल्याचे सचित्र पुरावे मागितल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित विभागांना नोटिसा बजावून म्हणणे मागवले. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकारही अडचणीत आलं आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना व न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने या नोटिसा बजावल्या आहेत. या संदर्भात न्या. नागरत्ना म्हणाले, 'यातून या लोकांची मानसिकता स्पष्ट होते. कर्नाटकात मासिक पाळीसाठी सुटी दिली जाते. हा प्रकार वाचल्यावर मनात विचार आला की आता सुटी देण्यासाठी हे लोक असे पुरावे मागणार का?'

काय आहे याचिका?

बार असोसिएशनच्या याचिकेत महिलांना कामकाजाच्या ठिकाणी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये मासिक पाळी किंवा स्त्रीरोग समस्यांबाबतची गोपनीयता, वैयक्तिक प्रतिष्ठा तसेच त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या रक्षणार्थ कठोर व बंधनकारक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने सुनावले...

एखादी महिला कर्मचारी मासिक पाळीमुळे ओझे किंवा कष्टाची कामे करू शकत नसेल तर दुसरे कर्मचारी या कामासाठी नेमले जाऊ शकले असते, असे कोर्टाने सुनावले. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व विधिज्ञ विकाससिंह यांनी नमूद केले की, असे प्रकारे अनेक राज्यांत घडत आहेत. त्याकरिता संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे.

तक्रार काय आहे?

महिला सफाई कामगारांना हरियाणातील या विद्यापीठांत मासिक पाळी सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित अवयवांसह सॅनिटरी पॅडची छायाचित्रे मागितली गेली. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांनी मासिक पाळीमुळे अस्वस्थता असल्याने रजा मागितली. मात्र, पर्यवेक्षकांनी (सॅनिटरी पर्यवेक्षक) त्यांना विश्वास ठेवण्याऐवजी पुरावा मागितला आणि सॅनिटरी पॅड्स किंवा खाजगी भागांच्या (प्रायव्हेट पार्टचा म्हणजेच गुप्तांगाचे) फोटो पाठवण्यास सांगितले. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा अपमान झाला आणि त्यांनी तक्रार नोंदवली.

काय कारवाई झाली?

पोलिसांनी महर्षी दयानंद विद्यापीठाशी संबंधित तिघांवर 31 ऑक्टोबर रोजी लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी दोन पर्यवेक्षकांना निलंबित करण्यात आल्याचे विद्यापीठाने म्हटले होते.

राज्यपाल दौरा कारण

हरियाणाचे राज्यपाल असीमकुमार घोष विद्यापीठ परिसराचा दौरा करण्यापूर्वी 26 ऑक्टोबरला सफाई कामगारांबाबत हा प्रकार घडला होता. याबाबत तीन महिलांनी तक्रार केली होती. मासिक पाळी सुरू असताना अशक्तपणा जाणवत होता. तरीही दोन पर्यवेक्षकांनी बळजबरी करून सफाईचे काम करून घेतल्याची ही तक्रार होती.

अनेक स्तरातून निषेध

रोहतकमध्ये निदर्शने झाली आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त करण्यात आला. महिलांच्या अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी या घटनेचा तीव्र विरोध केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharshi dayanand universityMDU workersSanitary Padmenstrual leavesupreme court

