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'भारताला किती अर्धशिक्षित पंतप्रधान लाभलेत आणि त्यामुळे...', मोदींच्या मिमिक्रीचं ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून समर्थन; 'फडणवीसांची चिडचिड...'

"आज पंतप्रधान मोदींची नक्कल केली म्हणून भाजपवाले थयथयाट करीत आहेत, पण डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना याच मंडळींनी त्यांची काय कमी टिंगलटवाळी केली होती?"

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:58 AM IST
'भारताला किती अर्धशिक्षित पंतप्रधान लाभलेत आणि त्यामुळे...', मोदींच्या मिमिक्रीचं ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून समर्थन; 'फडणवीसांची चिडचिड...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मुख्यमंत्री फडणवीसांना सुनावलं (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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