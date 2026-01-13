English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  महात्मा गांधींना 2 गोळ्या मारल्या की 3? किती वेळ जिवंत होते बापू? 78 वर्षानंतर का विचारले जातायत प्रश्न? जाणून घ्या!

Mahatma Gandhi: गांधीजी त्यावेळी बिर्ला मंदिराजवळील प्रार्थनास्थळी होते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 13, 2026, 12:54 PM IST
महात्मा गांधी

Mahatma Gandhi: 30 जानेवारी 1948 रोजी दिल्लीत महात्मा गांधींची हत्या  झाली. आता 78 वर्षांनंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात बोलताना याप्रकरणी अनेक शंका उपस्थित केल्या. त्यात गांधींना दोन गोळ्या लागल्या की तीन? त्यानंतर ते किती मिनिटे जिवंत राहिले? पोस्टमॉर्टम का झाला नाही? आणि जवळच असलेल्या रुग्णालयात त्यांना का नेले नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हे प्रश्न इतक्या वर्षांनंतर का उद्भवले? यामागे राजकीय चर्चा आणि जुने दस्तऐवज आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

गांधीजी त्यावेळी बिर्ला मंदिराजवळील प्रार्थनास्थळी होते. मनुबेन गांधींच्या 'बापूंच्या शेवटच्या झलक' या पुस्तकानुसार दुपारी 4 वाजून 15 मिनिटांनी ते सरदार पटेल आणि इतर नेत्यांसोबत बोलत होते. ते प्रार्थनेसाठी उशिरा पोहोचले. बकरीचे दूध, भाज्यांचा रस आणि तीन संत्री घेतली होती. ते सूत कातत असताना म्हणाले, 'मेहनतीशिवाय खाल्लेली भाकर चोरीची असते.' प्रार्थनेसाठी चार पायऱ्या चढून ते लोकांना हात जोडून अभिवादन करत होते. गर्दीतून एक खाकी कपड्यातील तरुण पुढे आला आणि मनुबेनला ढकलून दिले. ती माळ उचलण्यासाठी वाकताच तीन गोळ्या झाडल्या गेल्या.

कशा लागल्या गोळ्या?

पहिली गोळी पोटात मध्यापासून तीन इंच उजवीकडे आणि नाभीपासून दोन इंच वर लागली. दुसरी एक इंच मध्यापासून आणि तिसरी चार इंच उजवीकडे. पहिल्या दोन गोळ्या शरीरातून आरपार गेल्या, तिसरी मांसात अडकली. आरपार गेलेल्या गोळ्या प्रार्थनास्थळी सापडल्या. गांधीजी 'हे राम' म्हणत हात जोडून खाली कोसळले. त्यांचा चेहरा रक्तस्रावामुळे पिवळा पडला. हत्या संध्याकाळी 5 वाजून 17 मिनिटांनी झाली आणि ते सुमारे दहा मिनिटे जिवंत राहिले. धूर आणि गर्दीमुळे गोंधळ उडाला. त्यांना खोलीत नेले, ज्यात दहा मिनिटे लागली.

पोस्टमॉर्टमचा अभाव

डॉक्टर सुशीला बेनची प्राथमिक उपचाराची पेटी होती, पण त्यात प्रभावी औषध नव्हते. सरदार पटेल घरी गेले होते आणि परत आले. गांधीजींना विलिंगडन रुग्णालयात (आताचे राम मनोहर लोहिया) नेले नाही, जे पाच मिनिटांच्या अंतरावर होते. गर्दीमुळे अडचण आली. कर्नल भार्गव यांनी मृत्यूची घोषणा केली, पण उशिरा. पोस्टमॉर्टम झाला नाही कारण कुटुंबीयांनी परवानगी दिली नाही, असे गांधी स्मृती (बिर्ला हाऊस) म्हणते. चौकशी आयोग नेमला गेला, पण पोस्टमॉर्टम का टाळला?

सुरक्षा व्यवस्था

गांधीजी देशाचे प्रमुख नेते असताना त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली नाही. 13 दिवस आधी बॉम्ब हल्ला झाला, ज्यात मदनलाल पहावा मुख्य आरोपी होता. तो पकडला गेला. यानंतर मुंबई प्रांताचे गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले. मदनलालने नथुराम गोडसेला गुरू म्हटले होते. तरी गोडसेला अटक का झाली नाही? हत्येसाठी ग्वाल्हियरची काळी बेरेट्टा पिस्तूल वापरली, जिचा क्रमांक 606824-पी होता. गोडसे आणि आपटे यांनी दिल्लीत आणली आणि बिर्ला मंदिरामागे बाबळीच्या झाडावर चाचणी केली. गोडसे म्हणाला, 2 गोळ्या झाडल्या; पोलिस म्हणतात.

78 वर्षांनंतर प्रश्न उद्भवण्याचे कारण?

सुधांशु त्रिवेदींनी काही मुद्दे उपस्थित केले. ज्यात गांधीजी 40 मिनिटे जिवंत राहिले असा दावा आहे. सुब्रमण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन तपासाची मागणी केली होती, पण फेटाळली गेली. हे प्रश्न राजकीय फायद्यासाठी उद्भवत आहेत का? हत्येने कोणाला फायदा झाला? इतिहासातील पारदर्शकता हवी, असे म्हणत चर्चा सुरू आहे. जुने दस्तऐवज आणि पुस्तके यावर आधारित हे वाद आहेत, ज्यामुळे स्वातंत्र्यकाळातील रहस्ये उघड होऊ शकतात, असे म्हटले जाते.

