महिलांच्या खात्यात मे महिन्यात येणार 20-20 हजार; 40 लाखाहून अधिकांचा झालाय सर्व्हे!

Mahila Rojgar Yojana: बिहारमधील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने' अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात मे 2026 मध्ये 20 हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता थेट जमा (DBT) केला जाणार आहे. राज्यातील 40 लाखांहून अधिक महिलांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका महिलेला स्वतःचा उद्योग किंवा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा बिहार सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला केवळ गृहिणी न राहता 'उद्योजिका' म्हणून नावारूपाला येत आहेत. यामुळे महिलांचे कौटुंबिक आणि सामाजिक स्थान उंचावण्यास मोठी मदत होत आहे.
मे महिन्यात हप्ता जमा करण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील ४० लाखांहून अधिक महिला लाभार्थींचे विस्तृत सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणातून महिलांनी पहिल्या हप्त्याचा विनियोग कसा केला, त्यांचा व्यवसाय कोणत्या स्थितीत आहे आणि त्यांना पुढील तांत्रिक मदतीची काय गरज आहे, याची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या पडताळणीनंतरच पात्र महिलांच्या खात्यात निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
ही योजना केवळ एकवेळची मदत नसून महिलांच्या व्यवसायाला स्थिर करण्यासाठी दीर्घकालीन आधार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलंय. एकूण २ लाख १० हजार रुपयांची मदत पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांत दिली जाते.10 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता व्यवसाय सुरू करण्यासाठी,दुसरा हप्ता 20 हजार रुपयांचा मे महिन्यात जमा होणार आहे. तिसरा हप्ता 40 हजार रुपयांचा, चौथा हप्ता 80 हजार रुपयांचा तर ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी 60 हजार रुपयांचा पाचवा हप्ता मिळतो.
ज्या महिलांनी पहिल्या हप्त्यातील 10 हजार रुपयांचा वापर करून व्यवसायाची सुरुवात केली आहे आणि त्याचे 'वापर प्रमाणपत्र' (Utilisation Certificate) सादर केले आहे, त्यांनाच हा 20 हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता मिळणार आहे. 2 टक्क्यांपर्यंतचे स्वतःचे योगदान आणि व्यवसायाचे आर्थिक रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणाऱ्या महिलांना प्राधान्य दिले जात आहे. 25 एप्रिलपर्यंत या संदर्भातील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची अंतिम मुदत होती.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि मदत थेट गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार 'थेट लाभ हस्तांतरण' (Direct Benefit Transfer - DBT) प्रणालीचा वापर करत आहे. महिलांना कोणत्याही कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही. कागदपत्रांची पडताळणी ऑनलाइन आणि क्षेत्रीय स्तरावर (Field level) पूर्ण झाल्यानंतर रक्कम थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
या निधीचा वापर करून महिला शिलाई काम, कुक्कुटपालन, अगरबत्ती बनवणे, छोटे किराणा दुकान किंवा स्थानिक हस्तकला यांसारखे व्यवसाय सुरू करू शकतात. शेवटचा 60 हजार रुपयांचा हप्ता विशेषतः उत्पादनांचे पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगसाठी राखून ठेवला आहे, जेणेकरून महिलांनी तयार केलेला माल मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचू शकेल.
केंद्र सरकारच्या 'लखपती दीदी' अभियानाशी ही योजना सुसंगत आहे. बिहार सरकारच्या या पुढाकारामुळे राज्यातील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न वाढून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होत आहेत. जीविका समूहांच्या माध्यमातून महिलांना या योजनेशी जोडून एक भक्कम आर्थिक जाळे विणले जात आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम बिहारच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे.