Mahindra चा 15 ऑगस्टला मोठा धमाका, एकाचवेळी ४ जबरदस्त SUV लाँच, तुम्हाला कोणती आवडली?

महिंद्राने १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात आपल्या ४ कारचे अनावरण केले आहे. कंपनीने त्यात नवीन बोलेरो देखील जोडली आहे. कंपनी व्हिजन सिरीजमध्ये या ४ कार लाँच करण्याची तयारी करत आहे. व्हिजन एक्स प्रमाणे, व्हिजन टी, व्हिजन एस आणि व्हिजन एसएक्सटी कार उपस्थित आहेत. तथापि, कंपनीने वेगवेगळ्या डिझाइनसह चारही एसयूव्ही लाँच केल्या आहेत. महिंद्राच्या या चारही कार एनयू.आयक्यूच्या प्लॅटफॉर्मवर बनवल्या आहेत. कंपनी बऱ्याच काळापासून परदेशी बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे.
महिंद्राच्या या दोन्ही कार खूप मस्कुलर दिसतात. खरं तर, ही कार पहिल्या दृष्टीक्षेपात तुम्हाला थार.ईची आठवण करून देते, जरी महिंद्र अजूनही या कारमध्ये बरेच बदल करू शकते. पण व्हिजन एसएक्सटीमध्ये तुम्हाला ट्रॅकसारखे केबिन मिळते, जे त्याला खूप मस्क्युलर आणि आकर्षक लूक देते.
महिंद्रा व्हिजन एस कारबद्दल बोलायचे झाले तर, कंपनीने या कारला खूप बॉक्सी लूक दिला आहे. या कारमध्ये ओआरव्हीएमच्या जागी कॅमेरा दिसतो. असे मानले जाते की कंपनी येत्या काळात बोलेरोसारखी ही संकल्पना सादर करू शकते. या कारच्या ग्राउंड क्लिअरन्सवरून स्पष्टपणे दिसून येते की कंपनी ही कार ऑफ-रोडिंग क्षमतेसह सादर करू शकते. दुसरीकडे, व्हिजन एक्सबद्दल बोलायचे झाले तर, या कारची रचना स्पोर्टी दिसते. ही कार पाहून तुम्हाला महिंद्रा बीई६ ची आठवण येते. व्हिजन एक्सची लांबी ४ मीटरपेक्षा कमी ठेवण्यात आली होती.