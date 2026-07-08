/12 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर; नाट्य रुपांतर करतानाच घातल्या गोळ्या

पश्चिम बंगालमधील बारुईपूर येथे 12 वर्षाच्या चिमुरडीची बलात्कार करुन हत्या करण्यात आल्याप्रकरणी अटक केलेल्या मुख्य आरोपीचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला आहे. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, घटनास्थळी गुन्ह्याचे नाट्य रुपांतर करण्यासाठी गेले असता आरोपीने पोलीस कर्मचाऱ्याची बंदूक खेचली आणि गोळीबार केला. या प्रकरणी पोलिसांनी एकूण तीन जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी एन्काऊंटर केलेल्या आरोपीचं नाव प्रभास मंडल आहे. चिमुरडीचा तरुणीचा मृतदेह बारुईपूरमधील एका तलावात पोत्यात भरलेल्या अवस्थेत आढळला होता. यानंतर परिसरात संतापाची लाट पसरली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या ठिकाणी पीडितेचा मृतदेह सापडला होता त्या सूर्यपूर येथे घटनाक्रमाचं नाट्य रुपांतर करण्यासाठी बारुईपूर पोलीस ठाण्यातील एक पथक आरोपी मंडल याला घेऊन मध्यरात्री 12.45 च्या सुमारास रवाना झालं होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच मंडलने एका पोलीस कर्मचाऱ्याचं सरकारी शस्त्र हिसकावून घेतलं आणि पोलीस पथकाच्या दिशेने एक गोळी झाडत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर पोलिसांनी प्रत्युत्तर देत गोळीबार केला. या गोळीबारात मंडल जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं .
VIDEO | West Bengal: One of the key accused in the alleged rape and murder of a girl in Baruipur was killed in an encounter early on Wednesday after he tried to 'escape from police custody' during a crime scene reconstruction exercise, a senior officer said. Visuals from District… pic.twitter.com/gmqHiFye1z— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026
चिमुरडी काही दिवसांपूर्वी बेपत्ता झाली होती आणि तिचा शोध घेतला जात होता. यानंतर 5 जुलै रोजी तिचा मृतदेह सापडला होता. एका तलावात पोत्यामध्ये तिचा मृतदेह आढळल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये संताप पसरला. त्यांनी प्रशासनावर तत्परतेने कारवाई न केल्याचा आरोप केला आणि दोषींना त्वरित अटक करण्याची मागणी केली. संतप्त नागरिकांनी बारुईपूर-जयनगर रस्ता रोखून, टायर जाळून आणि पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड करून निषेध नोंदवला.
BARUIPUR POLICE ENCOUNTER—(@Delhiite_) July 8, 2026
Something feels very wrong. The focus is shifting from the brutal rape and murder of a minor girl to the police encounter and mob violence.
Prabhas Mondal reportedly led people to the girl's body, making him a key witness. The person wearing a black… pic.twitter.com/bmNdw1EKxU
इंद्रजित मंडल नावाच्या एका व्यक्तीला या गुन्ह्यात सामील असल्याच्या संशयावरून संतप्त जमावाने जमावाने मारहाण करत ठार मारलं असता या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळालं. मुलीचा मृतदेह सापडल्यानंतर काही तासांतच जमावाने इंद्रजित मंडलवर हल्ला करून त्याची हत्या केली. मात्र, नंतर पोलिसांनी बलात्कार आणि हत्येच्या या प्रकरणात त्याचा कोणताही सहभाग नव्हता असं स्पष्ट केलं.
पोलिसांनी या हत्येप्रकरणी तिघांना अटक केली आहे आणि बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी सहा सदस्यांचे विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं आहे.
लोकांचा रोष वाढत असतानाच, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी पोलीस महासंचालक (DGP) सिद्धार्थ नाथ गुप्ता यांना याप्रकरणी 72 तासांत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. तपासात कोणताही निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पीडित कुटुंबाची भेटही घेतली.
"संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेतली आहे. मी प्राथमिक विश्लेषण केलं आहे. मी पोलीस महासंचालकांना 72 तासांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. त्यानुसार आम्ही कठोर कारवाई करू. तक्रार दाखल झाल्यानंतरच्या प्रक्रियेत काहीही निष्काळजीपणा झाला असेल, अगदी एक टक्का जरी तर त्यावर कारवाई केली जाईल," असं अधिकारी यांनी दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयात पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
आतापर्यंतच्या पोलीस तपासाच्या आधारे, जमावाच्या हल्ल्यात मारला गेलेला इंद्रजित मंडल हा निर्दोष होता, असं त्यांनी सांगितलं आणि त्याच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल, अशी ग्वाही दिली.