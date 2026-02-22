समुद्र नॉर्मल 15 फुटांच्या लाटा उसळल्या, चेन्नईच्या गोल्डन बीचवर मोठी दुर्घटना; महाराष्ट्रातील विद्यार्थी समुद्रात बुडाले

Chennai Golden Beach Accident : चैन्नई येथे मोठी दुर्घटना घडली आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. समुद्र नॉर्मल 15 फुटांच्या लाटा उसळल्या यावेळी काही विद्यार्थी पाण्यात बुडाले. स्थानिक तसेच बचाव पथकांनी तात्काळ मदत कार्य सुरु केले. काही विर्द्यार्थ्यांना वाचवण्यात यश आले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेची माहिती दिली आहे.
चैन्नई येथे महाराष्ट्रातील 15 मुले Cognizant या आयटी कंपनीमध्ये इंटर्नशिप साठी होती. काल सुट्टी असल्याने ही सर्व मुले चेन्नई इथल्या पोडेंचेरी रोडवर असलेल्या कांथाट्टूर पोलीस स्टेशन हद्दीत असलेल्या बीचवर फिरण्याची गेले होते. यावेळी ही दुर्घटना घडली. त्याठिकाणी समुद्र नॉर्मल असताना देखील 10 ते 15 फुटांच्या लाटा निर्माण होतात. हा मुलांचा सर्व ग्रुप सेल्फी घेत असताना मोठ्या लाटेचा शिकार ठरला. काही मुले समुद्रात वाहून गेली आहेत. काही मृतदेह सापडले आहेत. त्यात 3 मुलाचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करत या दुर्घटनेची माहिती दिली आहे. चेन्नई (तामिळनाडू) येथील गोल्डन बीचवर फिरण्यासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गटासोबत पाण्यात उतरताना दुर्घटना घडली असून या घटनेत महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ तामिळनाडू सरकारशी संपर्क साधला असून ते मदत व बचाव कार्यावर सतत देखरेख ठेवून आहेत.
तामिळनाडू शासनाकडून प्राप्त माहितीनुसार, 26 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 3 विद्यार्थी पाण्यात उतरले होते. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील मयुरी चौधरी यांना दुर्दैवाने आपला जीव गमवावा लागला, तर जय पाटील यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही आणि त्यांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज केदारी हे सुरक्षितपणे बाहेर आले आहेत. जय पाटील यांचे नातेवाईक चेन्नई येथे पोहोचले असून मयुरी चौधरी यांचे नातेवाईक नागपूरहून चेन्नईकडे रवाना झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुःखद घटनेबद्दल मयुरी चौधरी यांच्या कुटुंबीयांप्रती तीव्र शोक व्यक्त करत संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच, तामिळनाडू सरकारने शोध व बचाव कार्य अधिक गतीने राबवून सर्वतोपरी मदत करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्य प्रशासन संबंधित कुटुंबीयांच्या सतत संपर्कात असून आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे.