/भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; 63.60 लाखांचा दंड ठोठावला

RBI On Bank Of Baroda : भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असलेल्या बँक ऑफ बडोदा बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोठी कारवाई केली आहे. RBI ने बँक ऑफ बडोदा बँकेला 63.60 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे बँकाग क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
बँक ऑफ बडोद देशातील अग्रगण्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक आहे. बँक ऑफ बडोदाला RBI ने 63.60 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. बँक ऑफ बडोदाने काही कर्ज खात्यांवर निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज आकारल्यामुळे तसेच केवायसी (नो युवर कस्टमर) नियमांचे पालन न केल्यामुळे RBI ने ही दंडात्मक कारवाई केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. आरबीआयच्या कारवाईमुळे सर्व बँकांचे धाबे दणाणले आहेत. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही बँकेला, अगदी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेलाही, कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही हे RBI ने बँक ऑफ बडोदावर कारवाई करत दाखवून दिले आहे.
31 मार्च 2025 रोजी आर्थिक स्थितीच्या तपासणीदरम्यान आरबीआयने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे उघडकीस आले. तपासात असे आढळून आले की, बँक ऑफ बडोदाने काही ग्राहकांकडून निर्धारित दरापेक्षा जास्त व्याजदर आकारले होते. इतकेच नव्हे तर, अनेक खात्यांची ग्राहक केवायसी माहिती विहित मुदतीत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) मध्ये अद्ययावत केली गेली नव्हती, जे आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ बडोदाला स्पष्टीकरण मागण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. बँकेला लेखी उत्तर सादर करण्याची आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, आरबीआयला बँकेचा युक्तिवाद असमाधानकारक वाटला. त्यानंतर, 30 जून 2026 रोजी, बँकेवर 63.60 लाख रुपयांचा दंड आकारणारा आदेश जारी करण्यात आला.
ही कारवाई केवळ नियामक नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आधारावर करण्यात आली आहे. याचा बँक आणि तिचे ग्राहक यांच्यातील कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर परिणाम होत नाही. याचा अर्थ असा की, बँकेच्या सामान्य बँकिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील आणि ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) जीआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडला 3.10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावल आहे. कंपनीवर केवायसी नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप होता. नोटीस, लेखी उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीनंतर, आरबीआयला कंपनीचे युक्तिवाद असमाधानकारक वाटले आणि 24 जून 2026 रोजी दंडाचा आदेश जारी केला. आरबीआय अनुपालनाच्या बाबतीत अधिकाधिक कठोर झाली आहे. मध्यवर्ती बँक केवायसी, व्याजदर पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षण या संदर्भात आपली देखरेख सातत्याने वाढवत आहे. त्यामुळे, सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले असल्याचे मत बँकिंग तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
बँक ऑफ बडोदावर लादलेल्या या दंडामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. आरबीआय बँकिंग प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. या कारवाईचा त्यांच्या ठेवी, बँक खाती किंवा नियमित बँक सेवांवर परिणाम होणार नाही, यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.