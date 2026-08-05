/थाळीच्या दरात मोठी वाढ, 16 पैकी 15 खाद्यपदार्थ महागले;तुमच्या लक्षात आलंय का? पाहा यादी!

गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी यांसारख्या सणांचा हंगाम जवळ येत असताना सर्वसामान्यांच्या खिशावर महागाईचा मोठा भार पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. किराणा सामानाच्या वाढत्या किमतींमुळे घरगुती खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. स्वयंपाकासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक वस्तींचे दर वाढल्याने मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक बजेट बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, वाढती मागणी, उत्पादन खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे अनेक वस्तू महागल्या आहेत.
बाजारातील ताज्या घडामोडींनुसार खाद्यतेल, डाळी, मसाले, तांदूळ, पीठ, साखर, चहा, कॉफी तसेच काही पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ झाली आहे. याशिवाय सुकामेवा आणि मिठाई तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्याही किमती वाढल्या आहेत. परिणामी, सणासुदीतील खरेदीसाठी ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागू शकतो. किरकोळ विक्रेत्यांच्या मते, काही वस्तूंचे दर घाऊक बाजारात वाढल्याचा परिणाम थेट किरकोळ बाजारावर झाला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील कच्च्या मालाच्या किंमती, वाहतूक खर्चातील वाढ, हवामानातील बदलामुळे प्रभावित झालेले उत्पादन आणि वाढती मागणी ही महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. काही कृषी उत्पादनांचा पुरवठा अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने त्यांच्याशी संबंधित वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचाही काही वस्तूंच्या दरांवर परिणाम होत असल्याचे आर्थिक विश्लेषक सांगतात.
सणासुदीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडवणाऱ्या 16 पैकी तब्बल 15 खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये तूर डाळ, मूग डाळ, उडीद डाळ, चणा डाळ, गहू पीठ (आटा), तांदूळ, खाद्यतेल, साखर, चहा, कॉफी, हळद, लाल तिखट, धणे पावडर, जिरे आणि गरम मसाला या दैनंदिन वापरातील वस्तूंचा समावेश आहे. या वस्तूंच्या दरवाढीमुळे रोजच्या जेवणाचा खर्च लक्षणीय वाढला असून, सणासुदीत फराळ, मिठाई आणि इतर पारंपरिक पदार्थ तयार करण्यासाठीही अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेषतः डाळी, मसाले आणि खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या थाळीवर होत आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना घरगुती खर्चाचे नव्याने नियोजन करावे लागत असून, वाढत्या महागाईमुळे स्वयंपाकघराचे मासिक बजेट कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
किराणा वस्तूंच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे घरगुती खर्चाचे नियोजन करणे अनेक कुटुंबांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. विशेषतः निश्चित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मासिक बजेटमध्ये बदल करावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात मिठाई, फराळ आणि इतर पारंपरिक पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू महाग झाल्याने खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे आवश्यक वस्तूंची खरेदी प्राधान्याने करण्यावर भर देत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीच्या काळात अनावश्यक खरेदी टाळून आवश्यक वस्तूंची यादी तयार करूनच खरेदी करावी. विविध दुकानांतील दरांची तुलना करून योग्य किंमतीत वस्तू खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते. तसेच मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यापूर्वी उत्पादनाची गुणवत्ता, उत्पादन तारीख आणि पॅकिंग तपासणे आवश्यक आहे. सवलतीच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू खरेदी होणार नाहीत, याचीही ग्राहकांनी काळजी घ्यावी.
सणासुदीच्या काळात मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने पुढील काही आठवड्यांत किराणा वस्तूंच्या किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होऊ शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत असले तरी बाजारातील परिस्थिती, पुरवठा आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींवर दरांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहक, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष आगामी काळातील महागाईच्या प्रवाहाकडे लागले आहे.