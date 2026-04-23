Gratuity: कर्मचाऱ्यांना मिळणार 25 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युटी; नव्या कामगार कायद्यात नेमकं काय?

New Labor Code: भारतामधील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीबाबत मोठी आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. नवीन लेबर कोडनंतर ग्रॅच्युइटीचे नियम अधिक व्यापक झाले असून काही कर्मचाऱ्यांना ₹25 लाखांपर्यंत लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खासगी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी याचा परिणाम वेगवेगळा असू शकतो. कोण पात्र ठरणार, किती रक्कम मिळेल आणि हिशेब कसा होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याने संस्थेत सलग सेवा दिल्यानंतर निवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा सेवासमाप्तीच्या वेळी नियोक्त्याकडून दिली जाणारी आर्थिक रक्कम. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या दीर्घ सेवेला मान्यता म्हणून दिली जाते. साधारणपणे पाच वर्षे सलग सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार निर्माण होतो. मात्र काही विशेष परिस्थितीत याला अपवादही आहेत.
₹25 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युइटीचा लाभ मुख्यतः केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही योजनांमध्ये दिसून येतो. विशेषतः युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी किंवा सेवेत मृत्यू झाल्यास जास्तीत जास्त ₹25 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकतो. ही मर्यादा सर्वसामान्य खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नाही. खासगी क्षेत्रात सध्या कायदेशीर कमाल मर्यादा वेगळी आहे.
नवीन लेबर कोडनंतर फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, करारावर काम करणारे कर्मचारी आणि काही गिग वर्कर्स यांनाही ग्रॅच्युइटीच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधी अशा अनेक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. आता एक वर्ष सेवा पूर्ण करणाऱ्या निश्चित कालावधीच्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. त्यामुळे IT, BPO, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
इथे शेवटचा पगार म्हणजे बेसिक + महागाई भत्ता (DA) धरला जातो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ₹60,000 असेल आणि सेवा 20 वर्षांची असेल, तर त्याला लाखो रुपयांची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. पगार जितका जास्त आणि सेवा जितकी जास्त, तितकी रक्कम वाढते.
नवीन लेबर कोडमध्ये “वेतन” (Wages) या संकल्पनेत बदल करण्यात आला आहे. पगारातील बेसिक घटक किमान 50% असावा, अशी अट अनेक ठिकाणी लागू होत आहे. यामुळे बेसिक पगार वाढल्यास PF, बोनस आणि ग्रॅच्युइटीसारख्या लाभांची गणना जास्त रकमेवर होईल. म्हणजेच हातात मिळणारा पगार थोडा कमी झाला तरी भविष्यातील ग्रॅच्युइटी वाढू शकते.
जर कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यूमुखी पडला किंवा अपंगत्व आले, तर अनेक प्रकरणांत 5 वर्षांची सेवा पूर्ण नसली तरी ग्रॅच्युइटी देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळू शकतो. ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याने स्वतःचा बेसिक पगार, सेवा कालावधी, कंपनीची HR पॉलिसी आणि ग्रॅच्युइटी पात्रता तपासून घ्यावी. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी करारावर असतील तर नवीन नियम लागू होतात का, हे समजून घ्यावे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी UPS किंवा इतर पेन्शन योजनांमधील लाभ तपासावेत. योग्य माहिती घेतल्यास निवृत्तीवेळी मोठा फायदा होऊ शकतो.