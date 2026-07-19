/IT कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत मोठा बदल, कंपनीने लागू केला 50:50 फॉर्म्युला

वेतनवाढीची वेळ जवळ येत असताना, कंपनी यावेळी कोणता फॉर्म्युला अवलंबेल आणि वेतनवाढ किती असेल, याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता असते. पण जगातील अग्रगण्य आयटी कंपनी असलेल्या ॲक्सेंचरने यावेळी वेतनवाढ देण्याची एक पूर्णपणे नवीन आणि अनोखी पद्धत आणली आहे. जागतिक माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) सेवा कंपनी ॲक्सेंचरने सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा लाभ देण्यासाठी आपल्या वेतनवाढीच्या पद्धतीत सुधारणा केली आहे. गेल्या वर्षी कंपनी पगारवाढीच्या बाबतीत बरीच काटकसर करत होती, तर यावेळी शक्य तितक्या जास्त कर्मचाऱ्यांचे खिसे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी वेतनवाढ जुन्या पद्धतीनुसार नव्हे, तर एका नवीन फॉर्म्युलानुसार दिली जात आहे, जो कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांसाठीही फायदेशीर ठरू शकतो. कंपनीच्या एका अंतर्गत अहवालानुसार, यावेळी पगारवाढ 50-50 अशी विभागली गेली आहे. याचा अर्थ असा की, तुमच्या पगारवाढीचा अर्धा भाग दरमहा तुमच्या मूळ पगारात जोडला जाईल आणि उर्वरित अर्धा भाग जूनमध्ये एकरकमी दिला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हे पीएलआय (PLI) सारखे नसेल आणि यात कोणतीही कपात होणार नाही. कंपनीचा विश्वास आहे की, या दृष्टिकोनामुळे पगाराचा भार नियंत्रणात ठेवून जास्तीत जास्त लोकांना लाभ देणे शक्य होईल.
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पीटीआयला मिळालेल्या कंपनीच्या एका अंतर्गत दस्तऐवजानुसार, ही नवीन प्रणाली यावर्षी जूनमध्ये झालेल्या मुख्य वेतन सुधारणा फेरीत लागू करण्यात आली. या प्रणालीमध्ये, टॅलेंट आणि ग्रुप लीड्ससाठी असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढीची टक्केवारी निश्चित केली जाते आणि त्यानंतर दोन समान भागांमध्ये ही टक्केवारी विभागली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या पगारात 3 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर 1.5 टक्के रक्कम त्यांच्या मूळ पगारात जोडली जाते, तर उर्वरित 1.5 टक्के रक्कम एकरकमी दिली जाते. अनेक कर्मचाऱ्यांना तातडीची गरज भागवण्यासाठी अतिरिक्त रोख रकमेची त्वरित गरज असते. ही एकरकमी रक्कम ही गरज पूर्ण करेल.
दुसरीकडे, कंपनीला निश्चित पगारात किंवा मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ झाल्याचा फायदा होईल आणि कंपनी आपल्या मोठ्या कर्मचारी वर्गाला वेतनवाढ देण्यासाठी या पैशांचा वापर करू शकेल. मूळ पगारवाढ आणि एकरकमी रक्कम या दोन्ही गोष्टी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्याच्या पात्र उत्पन्नाचा भाग मानल्या जातील आणि बोनसची गणना या रकमांच्या आधारावर केली जाईल. व्हॉलंटरी इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्राम (VEIP) किंवा एम्प्लॉई स्टॉक पर्चेस प्लॅन (ESPP) मध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकरकमी रकमेवर प्रमाणित कपात देखील लागू होईल.