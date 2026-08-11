/भारत सरकारचा ‘वंदे मातरम्’ संदर्भात मोठा निर्णय, नियम मोडल्यास 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड; नेमकं काय बदललं?

‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना आता आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 11 ऑगस्ट 2026 रोजी राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक कायदा (Amendment) Bill, 2026** ला मंजुरी दिली. त्यामुळे ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीत म्हणून कायदेशीर संरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय गीताचा जाणीवपूर्वक अवमान करणे, त्याचे गायन थांबवणे किंवा गायन करणाऱ्या समूहात अडथळा निर्माण करणे हे दंडनीय ठरणार आहे.
1971 च्या राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक कायदामध्ये राष्ट्रीय ध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताशी संबंधित अवमानासाठी तरतुदी होत्या. मात्र ‘वंदे मातरम्’चा स्पष्टपणे या कायद्यात समावेश नव्हता. 2026 च्या दुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय गीतालाही या संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘जन गण मन’ यांना राष्ट्रीय सन्मानाच्या दृष्टीने समान वैधानिक संरक्षण मिळाले आहे.
दुरुस्तीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रीय गीताचे गायन जाणीवपूर्वक रोखणे किंवा ते सुरू असताना संबंधित समूहाच्या कार्यक्रमात अडथळा निर्माण करणे. अशा प्रकारच्या कृत्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे ही बाब केवळ प्रोटोकॉलपुरती मर्यादित न राहता आता कायदेशीर चौकटीत आली आहे.
केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने 2026 मध्ये राष्ट्रीय गीताच्या गायनासाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉल जारी केला आहे. त्यानुसार शाळांच्या दिवसाची सुरुवात राष्ट्रीय गीताच्या समूहगायनाने करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या सकाळच्या सभेत ‘वंदे मातरम्’चे सामूहिक गायन करण्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र, कायद्यातील दुरुस्तीचा थेट केंद्रबिंदू हा राष्ट्रीय गीताला वैधानिक संरक्षण देणे आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
ज्या सरकारी किंवा अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत दोन्ही सादर केले जातील, तिथे आधी ‘वंदे मातरम्’ आणि त्यानंतर ‘जन गण मन’ सादर करण्याचा प्रोटोकॉल निश्चित करण्यात आला आहे. अधिकृत आवृत्तीत ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या पूर्ण आवृत्तीचा कालावधी 3 मिनिटे 10 सेकंद निश्चित करण्यात आला आहे.
या नव्या प्रोटोकॉलचा परिणाम राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमांवरही दिसणार आहे. 15 ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात प्रथमच ‘वंदे मातरम्’चे सादरीकरण राष्ट्रगीतापूर्वी होणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या अधिकृत सादरीकरणाला सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये नवे स्थान मिळणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक ठिकाणी ‘वंदे मातरम्’ची प्रामुख्याने सुरुवातीची दोन कडवी गायली जात होती. नव्या प्रोटोकॉलमध्ये मात्र अधिकृत आवृत्ती म्हणून सहा कडव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आकाशवाणीनेही 26 मार्च 2026 पासून ही 3 मिनिटे 10 सेकंदांची पूर्ण आवृत्ती प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शाळा, सरकारी कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय सोहळ्यांमध्ये ‘वंदे मातरम्’चे सादरीकरण अधिक एकसंध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.