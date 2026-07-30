/8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठ्या घडामोडींना सुरुवात, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 25 ऑगस्टची डेडलाईन;काय घडलंय नेमकं?

8 व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला वेग आला असून आता आयोग सप्टेंबर 2026 मध्ये चंदीगड येथे केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध कर्मचारी संघटनांशी महत्त्वाच्या बैठका घेणार आहे. या बैठकीत वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सेवा लाभांबाबत विविध सूचना व मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. आयोगाकडून देशभरातील हितधारकांची मते जाणून घेतल्यानंतर अंतिम शिफारसी तयार केल्या जाणार असल्याने या बैठकीकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
8 व्या वेतन आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात चंदीगड येथे कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यापूर्वी नवी दिल्ली, चेन्नई आणि पुदुच्चेरी येथेही अशा बैठका घेण्यात आल्या आहेत. देशभरातील विविध भागांमधून सूचना गोळा करून आयोग अंतिम अहवाल अधिक व्यापक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या बैठकीत कर्मचारी संघटनांना त्यांच्या मागण्या आणि सूचना थेट आयोगासमोर मांडण्याची संधी मिळणार आहे. किमान वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), सेवा अटी आणि पेन्शन सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे. आयोग सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच अंतिम शिफारसी तयार करणार आहे. यासाठी लाभधारक 25 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करु शकतात.
8 व्या वेतन आयोगातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर आहे. कर्मचारी संघटनांनी विद्यमान गुणोत्तरापेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे किमान मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप आयोग किंवा केंद्र सरकारकडून कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.
वेतन आयोगाने विविध राज्यांमध्ये बैठका घेण्यामागील उद्देश म्हणजे वेगवेगळ्या विभागांतील कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि संघटनांच्या अडचणी समजून घेणे हा आहे. या प्रक्रियेमुळे वेतनरचनेतील बदल अधिक वास्तववादी आणि सर्वसमावेशक होण्यास मदत होईल, असा आयोगाचा विश्वास आहे.
सप्टेंबरमधील बैठक महत्त्वाची असली तरी त्यातून लगेचच पगारवाढ जाहीर होणार नाही. आयोग विविध बैठका, लेखी सूचना आणि तज्ज्ञांच्या मतांचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल तयार करेल. त्यानंतर हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच नवीन वेतनरचना लागू होईल. त्यामुळे सध्या फिरत असलेल्या संभाव्य पगारवाढीच्या आकड्यांना अधिकृत मानता येणार नाही.
केंद्रीय सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक 8 व्या वेतन आयोगाकडून वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये समाधानकारक वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. वाढती महागाई, जीवनावश्यक खर्च आणि बदललेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आयोग सकारात्मक शिफारसी करेल, अशी कर्मचारी संघटनांची अपेक्षा आहे. मात्र अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.