/EPFO मोठे अपडेट! UPI आणि ATM मधून PF काढता येणार कधी? आयुक्तांनी दिली महत्त्वाची माहिती

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी PF पैसे काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर UPI आणि ATM च्या माध्यमातून PF रक्कम काढण्याची सुविधा कधी सुरू होणार, याबाबत EPFO चे केंद्रीय आयुक्तांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या सुविधेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असली तरी ती अद्याप प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाही.
EPFO आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, PF रक्कम UPI किंवा ATM द्वारे काढण्याची सुविधा सध्या विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत आहे. या सेवेसाठी आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुरक्षा यंत्रणा आणि बँकिंग नेटवर्कची जोडणी यावर काम सुरू आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ही सुविधा सदस्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर फिरणारे "UPI द्वारे PF त्वरित काढता येतो" असे दावे चुकीचे आहेत.
या सुविधेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी EPFO, NPCI, बँका आणि संबंधित तांत्रिक संस्थांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. तसेच व्यवहारांची सुरक्षितता, सदस्यांची ओळख पडताळणी (KYC), फसवणूक रोखण्यासाठी आवश्यक प्रणाली आणि व्यवहारांचे नियमन यासाठी अनेक चाचण्या घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे अधिकृत घोषणा होईपर्यंत सदस्यांनी संयम ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
UPI आणि ATM द्वारे PF पैसे काढण्याची सुविधा सुरू झाल्यानंतर सदस्यांना ऑनलाइन दावा मंजूर झाल्यानंतर अधिक वेगाने रक्कम मिळू शकते. बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज कमी होईल आणि डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ होतील. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत निधी जलद उपलब्ध होण्यास ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, सुविधा सुरू झाल्यानंतरही विद्यमान नियम आणि पात्रतेनुसारच PF काढता येणार आहे.
EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, सध्या सदस्यांनी PF काढण्यासाठी ऑनलाइन क्लेम पोर्टल किंवा अधिकृत प्रक्रिया वापरावी. UPI किंवा ATM द्वारे पैसे काढण्याची सुविधा अद्याप लागू झालेली नसल्याने कोणत्याही अनधिकृत लिंक, ॲप किंवा संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. EPFO कडून अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नवीन सुविधा लागू होईल.
UPI आणि ATM द्वारे PF पैसे काढण्याची सुविधा ही EPFO च्या डिजिटल परिवर्तनातील महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. मात्र, ही सेवा सुरू होण्याची अंतिम तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदस्यांनी केवळ EPFO च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील किंवा केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवावा. नवीन सुविधा सुरू झाल्यानंतर त्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.