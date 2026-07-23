/मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट; भारतीय हिमालयापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM लांब ढगांचा अखंड पट्टा; 170 ते 180 टक्के पाऊस?

मान्सून 2026 : हवामान खात्याने मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट दिला आहे. भारतापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM ढगांचा पट्टा तयार झाला आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. 2 दिवसांत देशात सामान्य पावसाच्या 170 ते 180 टक्के पाऊस झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
इस्रोच्या सॅटेलाईट इमेटमध्ये दिसला ढगांचा पट्टा
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) उपग्रहांनी घेतलेल्या छायाचित्रांच्या माध्यामातून भारतीय हवामान खात्याने हावामानाचा अंदाज वर्तवला आहे. हिंद महासागरातून बाष्पयुक्त वारे आशियाच्या दिशेने वाहत आहेत. यामुळे देशता पुन्हा एकदा मान्सून सक्रिय झाला आहे. मागील 60 तासांपासून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगड आणि गुजरातमध्ये पाऊस पडत आहे.
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये नैऋत्य मोसमी पाऊस पुन्हा सक्रिय झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अलर्ट दिला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे अनेक रेल्वे झोनमधील 100 हून अधिक रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. उत्तर आणि ईशान्य भारतात काही दिवसांपूर्वीच आलेल्या पूर आणि भूस्खलनामुळे 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
दक्षिण गुजरातमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. वलसाडमध्ये गेल्या 24 तासांत 99 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. 200 हून अधिक लोकांना वाचवण्यात आले आहे. राज्य प्रशासनाने मदतकार्य तीव्र केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमडी) अनेक जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टीचा इशारा देत रेड अलर्ट जारी केला आहे. उत्तर प्रदेशातील 69 जिल्ह्यांसाठी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, आसाममधील पुरामुळे 6.53 लाख लोकांना फटका बसला आहे.अलर्ट दिलेल्या राज्यांमध्ये सरकारने बचाव पथके तैनात केली आहेत. पूराचा धोका असलेल्या परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.