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मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट; भारतीय हिमालयापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM लांब ढगांचा अखंड पट्टा; 170 ते 180 टक्के पाऊस?

हवामान खात्याने मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट दिला आहे. भारतापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM ढगांचा पट्टा तयार झाला आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. 2 दिवसांत देशात सामान्य पावसाच्या 170 ते 180 टक्के पाऊस झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:26 PM IST
मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट; भारतीय हिमालयापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM लांब ढगांचा अखंड पट्टा; 170 ते 180 टक्के पाऊस?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट; भारतीय हिमालयापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM लांब ढगांचा अखंड पट्टा; 170 ते 180 टक्के पाऊस?
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