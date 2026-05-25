/Natural Gas Reserve: भारताला गवसला वायूचा प्रचंड साठा, जगासमोर हात पसरावण्याची नाही गरज?

Major Natural Gas Reserve: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि होर्मूज सामुद्रधुनीवरील संकटामुळे जगभरातील तेल-गॅस पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला असतानाच भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारी कंपनी ऑईल इंडिया लिमिटेडने राजस्थानातील जैसलमेर जिल्ह्यात नव्या नैसर्गिक गॅस साठ्याचा शोध लागल्याची घोषणा केली आहे. ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासाठी हा शोध धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ऑईल इंडिया लिमिटेडला राजस्थानातील जैसलमेर जिल्ह्यातील डांडेवाला क्षेत्रात नैसर्गिक गॅसयुक्त नवीन स्तर सापडला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे 950 मीटर खोलीवर गॅस आढळला असून दररोज जवळपास 25 हजार स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर गॅस उत्पादनाची क्षमता असल्याचे सांगितले जात आहे. हा साठा आकाराने प्रचंड नसला तरी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याला मोठे महत्त्व दिले जात आहे.
सध्या मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील तेल, LNG आणि LPG आयातीचा मार्ग याच सामुद्रधुनीतून जातो. पुरवठा खंडित होण्याची भीती आणि वाढते इंधन दर यामुळे भारत पर्यायी ऊर्जा स्रोत शोधत आहे. अशा परिस्थितीत राजस्थानमधील हा गॅस शोध भारताची आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.
केंद्र सरकार गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत तेल आणि गॅस उत्पादन वाढवण्यावर भर देत आहे. राजस्थान, गुजरात आणि ईशान्य भारतातील क्षेत्रांमध्ये नवीन उत्खनन प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनीही हा शोध भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले आहे. देशात PNG, CNG आणि औद्योगिक वापरासाठी नैसर्गिक गॅसची मागणी झपाट्याने वाढत असल्याने अशा शोधांना अधिक महत्त्व मिळत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, नवीन गॅस साठा सापडल्यामुळे लगेचच LPG किंवा PNG दर कमी होतील अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. कारण उत्खनन, प्रक्रिया, पाइपलाइन आणि व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. मात्र दीर्घकालीन पातळीवर देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास आयात खर्च कमी होऊन भविष्यात ग्राहकांना फायदा मिळू शकतो. विशेषतः शहरांमध्ये PNG नेटवर्क वाढवण्याच्या सरकारच्या योजनांना यामुळे बळ मिळू शकते.
राजस्थानमधील थार वाळवंट परिसरात यापूर्वीही तेल आणि गॅस साठे सापडले आहेत. आता नवीन शोधामुळे पश्चिम राजस्थान भारताच्या ऊर्जा नकाशावर आणखी मजबूत होताना दिसत आहे. भविष्यात येथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, पाइपलाइन प्रकल्प आणि ऊर्जा उद्योगाशी संबंधित रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ऊर्जा संकटाच्या काळात देशांतर्गत स्रोत मजबूत करणे ही भारतासाठी मोठी रणनीतिक गरज बनली आहे.