/कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमबाबत मोठी बातमी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दणका

गँगस्टर अबू सालेमने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. २००५ मध्ये भारतात आणल्या गेलेल्या सालेमने आपली सुटका व्हावी अशी मागणी केली होती; तुरुंगातील चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याला दोन वर्षे आणि नऊ महिन्यांहून अधिक काळाची शिक्षा माफी (remission) मिळाली असल्याचा दावा त्याने केला होता. या आधारावर, त्याला भारतात आणताना (प्रत्यार्पण करताना) ठरवून दिलेल्या २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा त्याने पूर्ण केली आहे, असा युक्तिवाद त्याने केला होता.
१९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात—ज्यात २५७ जणांचा बळी गेला होता—जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या या गँगस्टरने सांगितले की, त्याला ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालहून भारतात आणण्यात आले होते. त्याला २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळाची शिक्षा दिली जाणार नाही, असे आश्वासन भारत सरकारने पोर्तुगालला दिले होते. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही असे निरीक्षण नोंदवले होते की, २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर तो सुटकेसाठी मागणी करू शकतो.
सालेमचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी युक्तिवाद केला की, चांगल्या वर्तणुकीबद्दल मिळालेली शिक्षा माफी आणि खटल्यादरम्यान कोठडीत घालवलेला काळ विचारात घेता, त्याची २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. मल्होत्रा यांनी असाही दावा केला की, त्याला आता तुरुंगात ठेवणे ही बेकायदेशीर कोठडी ठरते आणि त्यामुळे त्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या हिशोबानुसार सालेमची शिक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही.
सालेमने यापूर्वीही विविध याचिका दाखल करून सुटका मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या वर्षी १६ फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता; न्यायालयाने म्हटले होते की, नाशिक तुरुंगातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे उच्च न्यायालय या प्रकरणावर सुनावणी करेल. उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली होती की, "तुम्हाला टाडा (TADA) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे, समाजाचे काही भले केल्याबद्दल नाही."