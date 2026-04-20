अजित पवार यांच्या अपघातनंतर आणखी एक मोठी विमान दुर्घटना; खाजगी विमान 30 फूट उंचीवरुन खाली कोसळले

Chhattisgarh Breaking : अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर आणखी एक मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे. खाजगी विमान 30 फूट उंचीवरुन खाली कोसळले आहे. छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात ही विमान दुर्घटना घडली. पायलट आणि को पायलट यांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. डोंगराळ भागात हे विमान कोसळले आहे. यामुळे मदतकार्यात अडथळे येत आहेत. बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे.
जशपूर जिल्ह्याील नारायणपूर परिसरात ही विमान दुर्घटना घडली. विमान डोंगराळ भागात कोसळले. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जशपूरच्या नारायणपूर भागातील रतनपहळी जंगलात चार्टर्ड विमान झाडांना धडकले. अपघातानंतर डोंगरात आगीच्या ज्वाला आणि धूर निघताना दिसला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासकीय पथके घटनास्थळी दाखल झाले. बचावकार्य सुरू केले. विमानात किती लोक होते हे अद्याप समजू शकलेले नाही. विमान 30 फूट उंचीवर उडत असताना क्रॅश झाले.
हैदराबादहून हुबळीला जाणारे फ्लाय 91 चे विमान प्रतिकूल हवामानामुळे बंगळूरुला वळवण्यात आले, कारण त्यामुळे विमान उतरवणे असुरक्षित झाले होते. विमान जवळपास तीन तास हवेतच राहिल्याने या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली. काही प्रवासी स्पष्टपणे अस्वस्थ दिसत होते, आणि मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रदीर्घ विलंबादरम्यान काही जण रडत होते आणि प्रार्थना करत होते. याचा व्हिडियो आता व्हायरल झाला आहे.