भाजप किती वर्षांनंतर सत्तेबाहेर जाईल? 'Axis My India'चे संस्थापक प्रदीप गुप्ता यांचे भाकीत; देशभरात एकच चर्चा!

Prediction on BJP: भारतीय जनता पक्षाचं वर्चस्व आणखी किती वर्ष सत्तेत राहणार? असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. दरम्यान याबाबत निवडणूक विश्लेषक आणि प्रदीप गुप्ता यांनी केलेल्या विधानामुळे देशातील राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये अचूक अंदाज देणाऱ्या Axis My India या संस्थेचे प्रमुख प्रदीप गुप्ता यांनी भाजपच्या भवितव्याबाबत मोठं भाकीत व्यक्त केलंय. त्यांच्या मते केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची कामगिरी मजबूत राहिली तर भाजपचं राजकीय वर्चस्व अजून किमान 20 वर्ष टिकू शकतं. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
2014 पासून सुरू झालेला भाजपचा प्रभाव अजून बराच काळ कायम राहू शकतो, असे प्रदीप गुप्ता यांनी सांगितलं. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये भाजप किंवा NDA आघाडीची सत्ता असल्याने पक्षाचं संघटन आणि मतदारांमधील पकड मजबूत झाली आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या घडीला विरोधकांकडे भाजपला थेट आव्हान देईल असं एकत्रित नेतृत्व दिसत नाही. त्यामुळे पुढील काही वर्षांतही राष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू भाजपच राहू शकतो, असेही ते म्हणाले.
गुप्ता यांनी यावेळी जुन्या काँग्रेस राजकारणाचं उदाहरण दिलं. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं काँग्रेसने देशाच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवलं होतं. 1977 नंतर त्या पक्षाची पकड हळूहळू कमी झाली. त्याच धर्तीवर भारतीय राजकारणात साधारण 20 वर्षांचा ‘राजकीय चक्र’ असतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजेच, ज्या प्रकारे काँग्रेस एक काळ देशाच्या राजकारणाची प्रमुख शक्ती होती, तसाच टप्पा आता भाजप अनुभवत असल्याचं त्यांनी सूचित केलं.
प्रदीप गुप्ता यांनी भाजपसमोरचं मोठं आव्हानही स्पष्ट केलं. त्यांच्या मते, सलग मोठे विजय मिळाल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे फक्त सत्ता मिळवणं पुरेसं नाही, तर विकास, रोजगार, महागाई नियंत्रण, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन या सर्व क्षेत्रांत प्रभावी कामगिरी करावी लागेल. “कामगिरी कमकुवत झाली तर मतदार पर्याय शोधायला वेळ लावत नाहीत.”, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षांसाठी ही परिस्थिती सोपी नाही. विशेषतः काँग्रेसला अजूनही जुन्या कारभाराच्या प्रतिमेतून पूर्णपणे बाहेर पडता आलेलं नाही, असे गुप्ता यांनी म्हटलंय. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष प्रभावी असले तरी राष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत पर्याय निर्माण करण्यात विरोधकांना अडचणी येत आहेत. 2029 पर्यंत काँग्रेसला सत्तेबाहेर 15 वर्ष पूर्ण होतील आणि मतदारांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी आणखी वेळ लागू शकतो, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
Axis My India ही संस्था निवडणूक सर्वेक्षण आणि एक्झिट पोलसाठी ओळखली जाते. अनेक निवडणुकांमध्ये या संस्थेचे अंदाज वास्तवाच्या जवळ गेल्यामुळे प्रदीप गुप्ता यांचं विश्लेषण गांभीर्याने घेतलं जातं. काही निवडणुकांमध्ये संस्थेचे अंदाज चुकीचेही ठरले असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमा प्रभावी निवडणूक विश्लेषक अशीच राहिली आहे.
राजकारणात उंची गाठणं जितकं कठीण असतं, तितकंच ती टिकवणं अवघड असतं. भाजपने देशभरात मोठा विस्तार केला असला तरी वाढती महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक प्रश्न आणि राज्यनिहाय नाराजी ही भविष्यातील आव्हानं ठरू शकतात. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आलं तर मोठ्या पक्षांनाही फटका बसतो, हे भारतीय राजकारणाने अनेकदा दाखवून दिलं आहे. त्यामुळे भाजपसाठी पुढची काही वर्ष निर्णायक मानली जात आहेत.
सध्या देशात ‘वन पार्टी डॉमिनन्स’ म्हणजे एका पक्षाचं दीर्घकाळ वर्चस्व असलेला काळ सुरू असल्याचं अनेक राजकीय विश्लेषक मानत आहेत. भाजपची संघटनशक्ती, नेतृत्व, सोशल मीडिया रणनीती आणि निवडणूक व्यवस्थापन यामुळे पक्ष आघाडीवर आहे. मात्र भारतीय मतदार शेवटच्या क्षणी मोठे निर्णय घेण्याची क्षमता ठेवतो. त्यामुळे कोणत्याही पक्षासाठी सत्ता कायमची नसते. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका देशातील राजकीय दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.