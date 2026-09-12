/तुटलेल्या रेल्वे रुळावरून धावली एक्स्प्रेस; लोको पायलटच्या सतर्कतेने वाचले हजारोंचे जीव; थरारक घटना!

बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यात शुक्रवारी, 11 सप्टेंबर रोजी संभाव्य मोठा रेल्वे अपघात टळला. सेमापूर रेल्वे स्थानकाच्या यार्ड परिसरात डिब्रूगड-चंदीगड एक्स्प्रेस तुटलेल्या/गंभीरपणे खराब झालेल्या रेल्वे रुळावरून गेली. ट्रेन क्रमांक 15904 कटिहार-बऱौनी रेल्वे विभागातील सेमापूर स्थानकात प्रवेश करत असताना ही घटना घडली. या घटनेमुळे रेल्वे सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रेनचे इंजिन आणि त्यामागील एक डबा खराब झालेल्या रुळाच्या भागावरून पुढे गेले होते. त्याचवेळी लोको पायलटला ट्रेनखालून असामान्य आणि मोठा खडखडाट ऐकू आला. आवाजावरून काहीतरी गंभीर बिघाड असल्याचा संशय येताच त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता आपत्कालीन ब्रेक लावले. ट्रेन थांबवल्यानंतर लोको पायलटने गार्ड आणि सेमापूर स्थानकाच्या स्टेशन मास्टरला घटनेची माहिती दिली.
या घटनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यावेळी एक्स्प्रेस कमी वेगाने धावत होती. डिब्रूगड-चंदीगड एक्स्प्रेसला सेमापूरमध्ये लूप किंवा शंटिंग लाइनवर वळवण्यात येणार होते. मागून येणाऱ्या राजधानी एक्स्प्रेसला मार्ग देण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जाणार होती. त्यामुळे ट्रेन आधीपासूनच तुलनेने कमी वेगात होती. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ट्रेन वेगाने धावत असती तर तुटलेल्या रुळामुळे डबे रुळावरून घसरण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असता.
घटना समोर येताच रेल्वे अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. खराब झालेला भाग तात्पुरता सुरक्षित करण्यासाठी क्लॅम्प आणि फिशप्लेटचा वापर करण्यात आला. रुळाची तपासणी आणि प्राथमिक दुरुस्ती सुरू असताना डिब्रूगड-चंदीगड एक्स्प्रेस जवळपास दोन तास थांबवण्यात आली. रुळ वाहतुकीसाठी सुरक्षित असल्याची खात्री झाल्यानंतर ट्रेनला मर्यादित वेगाने पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली.
ट्रेनने धोकादायक भाग सुरक्षितपणे पार केल्यानंतर रेल्वेच्या अभियांत्रिकी पथकाने रुळाची कायमस्वरूपी दुरुस्ती सुरू केली. तुटलेल्या भागावर वेल्डिंग करून ट्रॅक दुरुस्त करण्यात आला. आरपीएफ चौकीचे प्रभारी मनोज कुमार सिंह यांनीही लोको पायलटने परिस्थिती ओळखून ट्रेन तातडीने थांबवल्याची माहिती दिली. रेल्वे प्रशासनाने जलदगतीने दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली.
या घटनेत कोणतीही मोठी जीवितहानी किंवा रेल्वे दुर्घटना झाली नाही; मात्र तुटलेल्या रुळावरून प्रवासी ट्रेनचा काही भाग गेल्याने रेल्वे ट्रॅकच्या नियमित तपासणी आणि देखभालीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः पावसाळ्यात पाणी, मातीची धूप आणि रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवरील ताण यामुळे ट्रॅकच्या सुरक्षेचे महत्त्व वाढते. अलीकडेच बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये पाणीपातळी, मातीची धूप आणि ट्रॅकला झालेल्या नुकसानीमुळे रेल्वे सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा घटनांमधून भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक तपासणी आणि तातडीची दुरुस्ती अधिक महत्त्वाची ठरते.