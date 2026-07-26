/महाराष्ट्रासह भारतातील 6 सहकारी बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; बँकांचे संचालक, बिल्डर, कंत्राटदार यांना कर्जवाटप

भारतीय रिझर्व्ह बँक : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ( आरबीआय ) देशातील सहा सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. या बँकांना एकूण 26.80 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईतील सर्वात मोठा दंड महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ठोठावण्यात आला आहे. यासह नागपूरच्या देखील एका बँकेंवर कारवाई करण्यात आली आहे.
बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँकांच्या केवायसी, कर्ज नियमन आणि अंतर्गत लेखापरीक्षणात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. ग्राहकांच्या ठेवींच्या किंवा सामान्य व्यवहारांच्या वैधतेवर परिणाम होणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डने 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे तपासणी केली होती. या सहा बँकांमध्ये विविध अनियमितता आढळून आल्या आहेत. त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्रस बँकांकडून यावर गांभीर्याने कार्यवाही करण्यात आली परिणामी आरबीआयने 6 बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. काहींनी संचालकांना कर्ज दिले, तर इतरांनी बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांना जमिनीसाठी कर्ज वितरित केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सर्वाधिक म्हणजेच 13.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 21(1) चे उल्लंघन करून आपल्या संचालकांशी संबंधित व्यक्तींना कर्ज मंजूर केले होते असे नाबार्डच्या तपासात आढळून आले.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथील अरविंद सहकारी बँकेवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. शहरी सहकारी बँकांसाठीच्या गृह वित्त नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांना जमीन खरेदीसाठी कर्ज वितरित केल्याचे तपासात समोर आले आहे. बँंकेला 11 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर बँकेने अपात्र ठेवीदारांना अतिरिक्त व्याजही आकारण्यात आले.
गुजरातच्या पंचमहाल जिल्ह्यातील श्री बरिया नागरिक सहकारी बँकेवरही कारवाई करण्यात आली. या बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेने 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2025 या सलग दोन वर्षांत अनिवार्य अंतर्गत लेखापरीक्षण केलेले नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत आढळून आले.
छत्तीसगडमधील राजनांदगाव मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे . बँकेने काही अपात्र ठेवीदारांना जास्त व्याजदर देऊन ठेवींवरील व्याजदरांसंदर्भातील आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे नाबार्डने केलेल्या ऑडिटमध्ये आढळून आले .
सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक , हसन, कर्नाटक बँकेवर कारवाई करण्यात आली. ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड विहित मुदतीत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवायसीआर) पोर्टलवर अपलोड न केल्याबद्दल 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बँकिंग कायद्याच्या कलम 19 चे उल्लंघन करून इतर सहकारी संस्थांमध्ये बेकायदेशीरपणे शेअर्स घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कर्नाटकातील मंड्या जिल्हा सहकारी बँकेला ₹50,000 चा दंडही ठोठावण्यात आला.