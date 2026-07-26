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महाराष्ट्रासह भारतातील 6 सहकारी बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; बँकांचे संचालक, बिल्डर, कंत्राटदार यांना कर्जवाटप

भारतातील 6  सहकारी बँकांना RBI चा दणका दिला आहे. या बँकांवर RBI ने दंडात्मक करावाई केली आहे. सर्वात मोठी कारवाई महाराष्ट्रातील बँकेवर करण्यात आली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:04 PM IST
महाराष्ट्रासह भारतातील 6 सहकारी बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; बँकांचे संचालक, बिल्डर, कंत्राटदार यांना कर्जवाटप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रासह भारतातील 6 सहकारी बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; बँकांचे संचालक, बिल्डर, कंत्राटदार यांना कर्जवाटप
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