/गॅस सिलिंडरसंदर्भात सरकारचा नवा नियम आणि लाखो शहरी ग्राहकांवर परिणाम; काय घडलंय नेमकं?

Gas Cylinder Connections: देशातील स्वयंपाक गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने “एक घर – एक गॅस व्यवस्था” या धोरणावर भर देत पाईप नॅचरल गॅस म्हणजेच पीएनजी उपलब्ध असलेल्या घरांमध्ये वायर्ड सिलिंडर कनेक्शन बंद करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. नवीन नियमांनुसार ज्या भागात पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी दोन्ही सुविधा एकत्र ठेवण्यावर निर्बंध लागू होऊ शकतात. यामुळे लाखो शहरी ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, ज्या घरांमध्ये आधीच पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहे, त्या ग्राहकांना वायर्ड सिलिंडर कनेक्शन सरेंडर करण्यास सांगितले जाऊ शकते. म्हणजेच भविष्यात एकाच घरात पीएनजी आणि वायर्ड दोन्ही सुविधा ठेवणे कठीण होणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे गॅस वितरणातील डुप्लिकेशन आणि गैरवापर कमी होईल. तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील ग्राहकांसाठी वायर्ड उपलब्धता सुधारेल.
नवीन आदेशानुसार, संबंधित भागात पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध झाल्यानंतर ग्राहकांना पीएनजी साठी अर्ज करण्यास नोटीस दिली जाऊ शकते. नोटीस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत पीएनजी कनेक्शन घेतले नाही, तर वायर्ड पुरवठा थांबवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. काही अहवालांमध्ये जून 2026 अखेरपर्यंत अनेक शहरांमध्ये ही प्रक्रिया वेगाने राबवली जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे.
हा नियम प्रामुख्याने महानगर आणि शहरांमध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे जिथे पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क आधीपासून उपलब्ध आहे. मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, सूरत यांसारख्या शहरांतील लाखो घरांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र ज्या भागात पीएनजी सुविधा नाही किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे पाइपलाइन पोहोचलेली नाही, त्या ग्राहकांना वायर्ड सेवा सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या मते पीएनजी हे अधिक सुरक्षित, सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या स्वस्त इंधन मानले जाते. सिलिंडर बुकिंग, डिलिव्हरी आणि स्टोरेजच्या अडचणी पीएनजी मध्ये राहत नाहीत. शिवाय शहरांमध्ये पाइपलाइन नेटवर्क वाढवल्यास वायर्ड सिलिंडरचा ताण कमी होईल. पश्चिम आशियातील तणाव आणि इंधन पुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार पर्यायी आणि स्थिर वितरण यंत्रणेवर भर देत आहे.
ज्या ग्राहकांच्या परिसरात पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे त्यांनी स्थानिक गॅस वितरण कंपनीकडे माहिती तपासून घ्यावी. नवीन पीएनजी कनेक्शनसाठी आधार कार्ड, पत्ता पुरावा, मालकी कागदपत्रे आणि फोटो आवश्यक असू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी घाईघाईने निर्णय न घेता अधिकृत सूचना आणि स्थानिक गॅस कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या प्रत्येक दाव्यावर लगेच विश्वास ठेवू नये, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.