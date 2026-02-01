English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतातील प्रमुख नद्या होणार महामार्ग! 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा

भारतातील प्रमुख नद्या होणार महामार्ग! 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा

भारतातील प्रमुख नद्या महामार्ग होणार आहेत.  बजेटमध्ये 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 1, 2026, 04:38 PM IST
भारतातील प्रमुख नद्या होणार महामार्ग! 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026  चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महामार्ग, हायस्पीड रेल्वेसह अनेक मोठ्या पायाभूत सेवासुविधांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.  या बजेटमध्ये 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भारतातील नद्या महामार्ग होणार आहेत. दळवळणाचा नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान घोषणा केली की पाच वर्षांत 20 नवीन जलमार्ग सुरू केले जातील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल. अंतर्देशीय जलमार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गंगा नदीतून जाणारी जहाजे आणि क्रूझ जहाजांना देखभालीसाठी आता इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की वाराणसी आणि पाटणा येथे आधुनिक जहाज दुरुस्ती केंद्रे स्थापन केली जातील. यामुळे केवळ पर्यटन आणि मालवाहतुकीला चालना मिळणार नाही तर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या उपक्रमामुळे केवळ जलवाहतुकीला सक्षमता मिळणार नाही तर स्थानिक अर्थव्यवस्था देखील बळकट होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्गांच्या विकासाला चालना देणे आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या प्रकल्पामुळे जलमार्गांद्वारे वस्तू आणि प्रवाशांची वाहतूक सुलभ होईल. यामुळे पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्यायांना देखील प्रोत्साहन मिळेल. जलमार्गांद्वारे व्यापाराला चालना देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. यामुळे केवळ व्यापारी क्रियाकलाप वाढतीलच असे नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागेल. यामुळे भविष्यात गंगा नदीवरील जलवाहतुकीला गती मिळेल हे निश्चित. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
20 new waterways have been announced in the budgetBudget 2026 Tourism HighlightsUnion Budget 2026 Tourism SectorNirmala Sitharaman Budget 2026 Marathi UpdatesTourism News India Budget 2026

इतर बातम्या

Silver Dharan Tips: प्रत्येकासाठी शुभ नसते चांदी! कोणत्या...

भविष्य