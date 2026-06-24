/NEET पुनर्परीक्षेत मोठा घोटाळा उघड; 40 लाखात डील, डॉक्टरांना हाताशी धरुन सॉल्वर गँग कशी सोडवायची पेपर?

देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची सर्वात महत्त्वाची परीक्षा मानल्या जाणाऱ्या नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षेत बिहारमधील लखीसराय येथे मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी कारवाई करत डमी उमेदवार बसविणाऱ्या सॉल्वर गँगचा भांडाफोड केला असून अनेक संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणात काही एमबीबीएस विद्यार्थी, वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती आणि बायोमेट्रिक पडताळणीशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लखीसरायमधील विविध परीक्षा केंद्रांवर NEET पुनर्परीक्षा सुरू असताना संशयास्पद हालचाली आढळून आल्या. तपासादरम्यान काही उमेदवार प्रत्यक्ष परीक्षार्थी नसून त्यांच्या जागी दुसऱ्याच व्यक्ती परीक्षा देत असल्याचे उघड झाले. 30 ते 40 लाखात डील झाल्याची माहिती आरोपींनी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत अनेक डमी उमेदवारांना ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक चौकशीत हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून संघटित सॉल्वर गँगद्वारे चालवला जात असल्याचे स्पष्ट झाले. या टोळीचे काम पैसे घेऊन हुशार विद्यार्थी किंवा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तींना परीक्षेत बसवणे असे होते. उमेदवारांच्या जागी दुसऱ्याच व्यक्तींना परीक्षा देण्यासाठी पाठवून लाखो रुपयांची कमाई केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणात काही एमबीबीएस विद्यार्थी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी प्रक्रियेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, उमेदवारांची ओळख पडताळणी आणि प्रवेश प्रक्रियेत काही स्तरांवर संगनमत झाल्याशिवाय असा प्रकार शक्य नाही. त्यामुळे संपूर्ण साखळीचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. परीक्षेतील सुरक्षा यंत्रणा कशा भेदल्या गेल्या, याचा शोध घेतला जात आहे.
घोटाळ्याचा सुगावा लागताच पोलिसांनी विशेष पथक तयार करून छापेमारी मोहीम राबवली. या कारवाईत अनेक संशयितांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून मोबाईल फोन, कागदपत्रे आणि इतर पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. चौकशीदरम्यान आणखी काही नावे समोर येण्याची शक्यता असल्याने तपासाचा विस्तार करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आर्थिक व्यवहारांचाही तपास सुरू आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये गैरव्यवहाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे NEET सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बायोमेट्रिक पडताळणी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ओळख प्रणाली आणि अधिक कठोर निरीक्षण यंत्रणा लागू करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखणे ही यंत्रणांसमोरील सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.