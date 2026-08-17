‘मी पक्ष सोडतोय..',नवीन कार्यकारणी जाहीर पण केंद्रात भाजपला मोठा धक्का, बड्या नेत्याने अध्यक्षांना लिहिले पत्र!

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून चर्चेत राहिलेले शहजाद पूनावाला यांनी पुन्हा एकदा पक्षाच्या सर्व पदांचा आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. सोमवारी, 17 ऑगस्ट 2026 रोजी त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला राजीनामा स्वीकारण्याची विनंती केली. याआधीही त्यांनी राजीनामा देण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र तो स्वीकारण्यात आला नव्हता. त्यामुळे यावेळचा निर्णय त्यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
राजीनामा देताना पूनावाला यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपण भाजपची संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील अधिकृत भूमिका सोडत आहोत; मात्र आपली विचारधारा सोडत नाही, असा संदेश त्यांनी दिला. त्यामुळे त्यांचा निर्णय भाजपच्या विचारसरणीपासून पूर्णपणे फारकत घेण्याचा नसल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. पक्ष सोडतानाही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
पूनावाला यांच्या राजीनाम्यामागे काही तातडीची आर्थिक आणि वैयक्तिक परिस्थिती असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, त्यांनी पुढील काळात खासगी क्षेत्रात जाण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे त्यांचा निर्णय केवळ पक्षातील राजकीय मतभेदांमुळे घेतला असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या पत्रात वैयक्तिक परिस्थिती आणि भविष्यातील व्यावसायिक वाटचालीलाही महत्त्व दिले असल्याचे समोर आले आहे.
शहजाद पूनावाला यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसशी केली होती. 2017 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडली आणि त्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेस नेतृत्वावर केलेल्या टीकेमुळे ते राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले होते. भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांनी पक्षाची भूमिका आक्रमकपणे मांडणाऱ्या प्रमुख टीव्ही आणि सोशल मीडिया प्रवक्त्यांपैकी एक म्हणून ओळख निर्माण केली. UCC, तीन तलाक, CAA यांसारख्या संवेदनशील राजकीय विषयांवर त्यांनी पक्षाची बाजू मांडली.
पूनावाला यांनी यापूर्वीच सक्रिय राजकारणातून पुढे जाण्याबाबत संकेत दिले होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडण्याचा विचार केला होता, असे त्यांनी एका जुन्या पॉडकास्टमध्ये सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर काही महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सध्याचा राजीनामा हा अचानक घेतलेला निर्णय नसून त्यामागे आधीपासूनच काही विचारप्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसते.
पूनावाला यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला असला तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. जुलैमध्ये त्यांच्या X प्रोफाइलवरील बदलांमुळे त्यांच्या भाजपमधून बाहेर पडण्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यांच्या अपडेटेड बायोमध्ये त्यांनी स्वतःला मोदींचा ‘आजीवन अनुयायी’ म्हटले होते. आता राजीनाम्यानंतर त्यांची पुढील वाटचाल काय असेल, ते सक्रिय राजकारणापासून पूर्णपणे दूर जातील की वेगळ्या भूमिकेत सार्वजनिक जीवनात राहतील, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.