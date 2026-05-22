/रुपयाने बिघडवला सारा खेळ;5 जूनला बसणार मोठा झटका? सरकारही मोठ्या तयारीत; नेमकं काय घडणार?

Indian Government On Rupees: डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने कमकुवत होत असल्याने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चिंता वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि परदेशी गुंतवणुकीतील घट यामुळे भारतीय चलनावर दबाव निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत RBI रेपो रेट वाढवू शकते, अशी चर्चा आर्थिक क्षेत्रात सुरू झाली आहे. मात्र अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नसला तरी आगामी MPC बैठकीकडे संपूर्ण बाजाराचं लक्ष लागलं आहे.
अलीकडच्या दिवसांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमजोर झाला आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरता, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि तेलाच्या किंमतींमधील वाढ यामुळे भारतावर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आला आहे. काही अहवालांनुसार रुपया 97 प्रति डॉलरच्या जवळ पोहोचल्याने सरकार आणि RBIमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा सुरू झाली आहे.
रेपो रेट म्हणजे RBI व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो व्याजदर. हा दर वाढवला तर बँकांसाठी कर्ज महाग होतं आणि त्याचा परिणाम थेट गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या EMI वर होतो. रेपो रेट वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि चलनाला स्थिरता देणे हा असतो.
जर RBIने रेपो रेट वाढवला, तर गृहकर्जाच्या EMI पुन्हा वाढू शकतात. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदर वाढल्यास घर खरेदी करणाऱ्यांचा खर्च वाढेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही दबाव येऊ शकतो.
RBIसमोर सध्या मोठं आव्हान आहे. एकीकडे रुपयाची घसरण थांबवायची आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक विकासालाही चालना द्यायची आहे. व्याजदर वाढवल्यास महागाई आणि चलनावर नियंत्रण मिळू शकतं, पण उद्योग आणि बाजारातील कर्जवाटप मंदावू शकतं. त्यामुळे RBI अत्यंत सावध भूमिका घेत असल्याचं दिसत आहे.
फक्त रेपो रेट वाढ हा एकमेव पर्याय नसल्याचंही समोर येत आहे. RBIने परकीय चलन बाजारात मोठ्या प्रमाणात डॉलर विक्री करून रुपयाला आधार देण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय डॉलर-रुपया स्वॅप, NRI ठेवींना प्रोत्साहन आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे पर्यायही चर्चेत आहेत.
RBIची पुढील मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी म्हणजेच एमपीसी बैठक 5 जूनला होणार आहे. या बैठकीत रेपो रेटबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काही आर्थिक संस्थांनी जून किंवा ऑगस्टमध्ये व्याजदर वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे बँकिंग, शेअर बाजार आणि कर्जदार यांचं लक्ष या बैठकीवर केंद्रित झालं आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत कर्ज घेण्याचा विचार करणाऱ्यांनी व्याजदरातील संभाव्य बदल लक्षात घेणं गरजेचं आहे. फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्यांनी ईएमआय वाढीसाठी तयारी ठेवावी. तसेच आर्थिक नियोजन, बचत आणि अनावश्यक कर्ज टाळणं या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. RBIचा अंतिम निर्णय काहीही असो, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.