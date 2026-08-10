/भाजपच्या तिरंगा रॅलीमुळे पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल; घराबाहेर पडण्यापुर्वी जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

पुण्यात 11 ऑगस्ट 2026 रोजी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीमुळे शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीवर परिणाम होणार असून, पुणे वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांसाठी पर्यायी मार्ग जाहीर केले आहेत. दुपारी 2 वाजल्यापासून आवश्यकतेनुसार वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या परिसरातून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
11 ऑगस्ट रोजी होणारी तिरंगा रॅली ललित महल हॉटेल चौक येथून सुरू होणार आहे. त्यानंतर रॅली ज्ञानेश्वर महाराज पादुका चौक → तुकाराम महाराज पादुका चौक → गुडलक चौक → गरवारे चौक या मार्गाने पुढे जाणार आहे. रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर या मार्गावरील वाहतूक परिस्थितीनुसार नियंत्रित किंवा वळवली जाणार आहे. त्यामुळे या भागातून नियमित प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी वेळेचे नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
खंडोजीबाबा चौक ते गरवारे चौक या मार्गावर वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. या मार्गावर जाणाऱ्या वाहनांसाठी एक पर्याय म्हणून स्वारगेट → पुणे विद्यापीठ → अलका चौक → खंडोजीबाबा चौक → वीर सावरकर चौक → आप्पाभाऊ साठे चौक → ना. सी. फडके चौक → मंगळवारवाडा चौक → सेनादत्त चौक → बालशिवाजी → हनुमान पूल → नळ स्टॉप → लॉ कॉलेज रोड असा मार्ग सुचवण्यात आला आहे.
दुसरा पर्यायी मार्ग स्वारगेट → खडकी/जुना पुणे-मुंबई महामार्ग → आप्पाभाऊ साठे चौक → एरंड चौक → बाजीराव रोड → गाडगीळ पुतळा → कुंभार वेस → आरटीओ चौक असा आहे.
खंडोजीबाबा चौकाच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनचालकांनी नळ स्टॉप → पौड फाटा → आठवले चौक → लॉ कॉलेज रोड हा पर्यायी मार्ग वापरावा. तसेच अलका टॉकीज चौक → केळकर रस्ता → नदीपात्र → शनिवारवाडा → गाडगीळ पुतळा या मार्गाचाही पर्याय देण्यात आला आहे.
सेनादत्त चौकाकडून येणारी वाहने बालशिवाजी → हनुमान पूल मार्गे जाऊ शकतात. थोरात गार्डन चौकाकडून येणाऱ्या वाहनांनी पत्रकार भवन → एस. एम. जोशी पूल → गरवारे कॉलेज मार्गाचा वापर करावा. तर सेवासदन चौकाकडून येणाऱ्या वाहनांना आप्पा बळवंत चौक → शनिवारवाडा → गाडगीळ पुतळा → कुंभार वेस → आरटीओ चौक हा पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आला आहे.
रॅलीमुळे गरवारे चौक ते चाफेकर चौक या मार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम होणार आहे. या मार्गासाठी शेलारमामा चौक → प्रभात रोड → लॉ कॉलेज रोड → एस. एम. जोशी रोड → विद्यापीठ चौक हा पर्यायी मार्ग वापरता येईल.
दुसरा पर्याय म्हणून भांडारकर रोड → बीएमसीसी रोड → चतुःशृंगी रोड → मॉडेल कॉलनी रोड → लॉ कॉलेज रोड → सेनापती बापट मार्ग या मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वाहतूक बदल 11 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून पुढे, आवश्यकतेनुसार लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे रॅलीच्या मार्गावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कार्यालयातून घरी जाणारे नागरिक, विद्यार्थी आणि नियमित प्रवासी यांनी शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवणेही फायदेशीर ठरेल.
पुणे वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना शक्यतो दिलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आणि वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच जे. एम. रोडवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने या मार्गाचा वापर टाळावा, असेही सूचित करण्यात आले आहे. रॅलीदरम्यान परिस्थितीनुसार वाहतुकीत आणखी बदल होऊ शकतात. त्यामुळे वाहनचालकांनी पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करणे आणि गर्दीच्या ठिकाणी अनावश्यक थांबणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.