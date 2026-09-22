/सुप्रीम कोर्टच्या सुनावणीआधीच मोठा ट्विस्ट, 20 बंडखोर खासदारांनी ओम बिर्लांकडे केली ही मागणी;काय घडणार?

तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये सहभागी झालेल्या 20 लोकसभा खासदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी अध्यक्षांनी त्यांना 22 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. दरम्यान, टीएमलीने या खासदारांच्या अपात्रतेसाठी केलेल्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण पोहोचले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
टीएमसी सोडून एनसीपीआयमध्ये गेलेल्या 20 खासदारांनी आपल्या विरोधात सुरू असलेल्या अपात्रता प्रक्रियेवर बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. या खासदारांमध्ये सुदीप बंडोपाध्याय आणि काकोली घोष दस्तीदार यांचा समावेश आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिशींना उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे कळवले आहे. याआधीही खासदारांनी मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उत्तरासाठी 22 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत मंजूर केली होती.
या संपूर्ण राजकीय घडामोडीला जून 2026 मध्ये सुरुवात झाली. TMCच्या 20 लोकसभा खासदारांनी पक्षापासून वेगळे होत नॅशनल सिटिझन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये सहभागी झाल्याची घोषणा केली. या खासदारांनी लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठीही प्रक्रिया सुरू केली. एनसीपीआयमध्ये सामील झालेल्या खासदारांची संख्या मूळ टीएमसीच्या लोकसभा सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक असल्याचा दावा त्यांच्या गटाकडून करण्यात आला होता.
20 खासदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभेतील पक्षनेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या. या कारवाईसाठी त्यांनी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत पक्षांतरविरोधी तरतुदींचा आधार घेतला. मात्र, अध्यक्षांकडून अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करत बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये सुनावणी करत 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आहे. बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांनी अपात्रता याचिकांवर वेळेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून खासदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती.
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यवाही सुरू असताना दुसरीकडे 20 खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे पुन्हा वेळ मागितल्याने प्रकरण आणखी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खासदारांना यापूर्वी 22 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे आता अध्यक्ष या नव्या मुदतवाढीच्या मागणीवर काय निर्णय घेतात, तसेच सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, एनसीपीआयच्या या 20 खासदारांना लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याबाबतही यापूर्वी निर्णय झाला होता आणि सुदीप बंडोपाध्याय यांना फ्लोअर लीडर तर काकोली घोष दस्तीदार यांना चीफ व्हिप म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.