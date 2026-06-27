/भारतातील EPFO मेंबर्ससाठी मोठी अपडेट, 30 जूनपर्यंत ऑनलाइन सेवा बंद; PF क्लेमपासून ई-पासबुकपर्यंत काय होणार परिणाम?

देशभरातील कोट्यवधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफ सदस्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आपल्या डिजिटल सिस्टिमचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी नियोजित सिस्टम मायग्रेशन करत आहे. यामुळे 26 जून ते 30 जून 2026 या कालावधीत EPFO च्या अनेक ऑनलाइन सेवा तात्पुरत्या बंद राहणार आहेत. त्यामुळे पीएफशी संबंधित काही महत्त्वाची कामे या काळात करता येणार नाहीत. 1 जुलैपासून सेवा पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
सिस्टम अपग्रेडेशनदरम्यान ईपीएफओचे मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल आणि उमंग अॅप वरील अनेक सुविधा बंद राहतील. या काळात सदस्यांना नवीन पीएफ क्लेम दाखल करता येणार नाही. आधीच दाखल केलेल्या क्लेमची स्थिती तपासणे किंवा त्यावरील प्रक्रिया देखील तात्पुरती थांबवण्यात येईल. याशिवाय ई-पासबुक डाउनलोड करणे किंवा पाहणेही शक्य होणार नाही.
ही अडचण केवळ कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही. कंपन्यांना इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न म्हणजेच ईसीआर दाखल करता येणार नाही. तसेच नव्याने नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे यूएएन लिंकिंग आणि संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया देखील तात्पुरत्या बंद राहतील. त्यामुळे उद्योग आणि कर्मचारी दोघांनीही नियोजन करून कामे पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
ही तात्पुरती गैरसोय भविष्यात अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा देण्यासाठी केली जात आहे, हे EPFO ने स्पष्ट केले आहे. सिस्टम मायग्रेशननंतर पोर्टलची कार्यक्षमता वाढेल, सेवा अधिक स्थिर होतील आणि डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील. त्यामुळे सदस्यांना पुढील काळात अधिक चांगला अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ऑनलाइन पोर्टल बंद असले तरी सदस्यांना PF शिल्लक तपासण्यासाठी पर्यायी सुविधा उपलब्ध आहेत. यूएएनशी नोंदणीकृत मोबाईलवरून 011-22901406 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास PF शिल्लक कळू शकते. तसेच 7738299899 या क्रमांकावर EPFOHO UAN ENG (किंवा पसंतीच्या भाषेचा कोड) असा SMS पाठवूनही खात्याची माहिती मिळवता येईल. यासाठी यूएएनसोबत आधार, पॅन आणि बँक खाते लिंक असणे आवश्यक आहे.
ज्या सदस्यांना तातडीने पीएफ काढायचा आहे, क्लेम करायचा आहे किंवा ई-पासबुक डाउनलोड करायचे आहे त्यांनी सेवा पुन्हा सुरू होण्याची वाट पाहावी किंवा भविष्यात अशा देखभाल कालावधीपूर्वी आवश्यक कामे पूर्ण करावीत. EPFO ने सदस्य आणि नियोक्त्यांना या तात्पुरत्या अडचणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, अपग्रेडेशन पूर्ण झाल्यानंतर अधिक दर्जेदार डिजिटल सेवा उपलब्ध होतील, असे सांगितले आहे.