/भारतीय बँकांच्या महाविलनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; अनेक बँका एकत्र करुन SBI सारख्या 4 ते 5 मोठ्या बँका निर्माण करणार?

भारतीय बँकांचे महाविलनीकरण : मागील काही दिवसांपासून भारतात बँकांच्या विलनीकरणाची चर्चा सुरु आहे. अशातच आता भारतीय बँकांच्या महाविलनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय बँका जगातील पहिल्या 5 बँकांमध्ये असायला हव्यात असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 ऑगस्ट रोजी किल्ल्यावरून म्हणाले होते. लहान बँकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तयार करण्याची प्रक्रिया पुन्हा एकदा वेग घेणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या चार ते पाच मोठ्या बँका आणि एक जागतिक स्तरावरील बँक निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न केले जाणार आहेत.
मोदी सरकारने मागील 7 वर्षांत 15 लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण केले आहे. पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱ्या समितीने पुन्हा एकदा बँक विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला आहे. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी भारताने मोठ्या बँका तयार करण्याच्या दिशेनेही काम केले पाहिजे अशा सूचना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) केल्या आहेत. विलीनीकरण अशा प्रकारे झाले पाहिजे की बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धेवर परिणाम होणार नाही. मोठ्या बँकांच्या निर्मितीला वाव मिळेल.
2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या पतपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांचे एकत्रीकरण महत्वाची भूमिका बजावू शकते. भारतीय बँकिंग उद्योगाचा आकार कमी होत असून, बँकांच्या बाजार हिस्शात 20 टक्के ते 10 टक्के किंवा त्याहूनही कमी अशी लक्षणीय तफावत असल्याचे भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या संशोधन पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आता लहान बँकांचे विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
विलीनीकरण प्रयत्नांमुळे बँकांना अधिक मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची आणि कार्यात्मक समन्वय साधण्याची क्षमता मिळते. बँकिंग क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) केलेले प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. कमकुवत बँकांच्या अधिग्रहणामुळे विलीन झालेल्या बँकांच्या कार्यक्षमतेवर आणि उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे. या अभ्यासात 2014-15 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांतील 47 बँकांच्या कामगिरीचा समावेश होता.
'पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स 2026' मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकाच्या विलनीकरणाच्या अनुषंगाने मोठी घोषणा केली. केंद्र सरकार बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा करेल असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि उद्योगाच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या चार ते पाच मोठ्या बँका आणि एक जागतिक स्तरावरील बँक निर्माण करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या विलीनीकरणामागील मुख्य उद्देश देशात जागतिक स्तरावरील बँका निर्माण करणे आहे.