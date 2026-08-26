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भारतीय बँकांच्या महाविलनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; अनेक बँका एकत्र करुन SBI सारख्या 4 ते 5 मोठ्या बँका निर्माण करणार?

2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय आहे. या अनुषंगाने भारतात मोठी बँक असणे गरजेचे आहे. भारतीय बँका जगातील पहिल्या 5 बँकांमध्ये असायला पाहिजेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. यानंतर आता भारतीय बँकांच्या महाविलनीकरणाच्या अनुषंगाने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:33 PM IST
भारतीय बँकांच्या महाविलनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; अनेक बँका एकत्र करुन SBI सारख्या 4 ते 5 मोठ्या बँका निर्माण करणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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