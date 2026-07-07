/खवळलेल्या धबधब्यात अडकलेल्या 2 कॉलेज तरुणांचा जीवघेणा थरार; अंगावर काटा आणणारा व्हिडीओ

कर्नाटकात पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे. कुर्गमधील प्रसिद्ध मल्लाली धबधब्यावर मनाई असतानाही दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थी मृत्यूशी झुंज देतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करुन या तरुणांनी आपला जीव धोक्यात घातला. मल्लाली धबधब्याच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात हे दोघे गेले असताना अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला. त्यामुळे हे दोघे धबधब्याच्या मधोमध अडकलेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप सुंदर मल्लाली धबधबा पाहण्यासाठी आले होते. प्रत्यक्षदर्शींने सांगितलं की, या तरुणांनी प्रशासनाने लावलेले सुरक्षा अडथळे ओलांडून थेट धबधब्यात उतरले. अशातच डोंगरांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धबधब्यातील पाण्याचा प्रवाहात प्रचंड वाढ झाली आणि हे दोघे तिथे अडकले.
आलेले संकट आणि जीवाला या दोघांनी अतिउत्साहात धोक्यात घातलं होतं. जीव वाचवण्यासाठी ते धबधब्याच्या मधोमध असलेल्या एका मोठ्या खडकावर आधार घेऊन बसले होते. व्हिडीओमधील हे दृश्य अंगावर काटा आणतो. एक छोटीशी चुक आणि ते एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं असतं. पण अग्निशमन दल आणि स्थानिक लोकांच्या सतर्कतेमुळे त्यांची सुखरूप सुटका झाली.