'विद्यार्थ्यांचा संताप शांत करण्यासाठी हे विधेयक', मल्लिकार्जुन खर्गेंचा पेपरफुटीविरोधात सरकारवर हल्लाबोल; 'मोदींनी संसदेत येऊन निवेदन द्यावे'

लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत त्यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे. आज सभागृहात गृहमंत्री अमित शाहांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी सभागृहातील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. सभागृहात ते म्हणाले की, ज्यांनी पेपर चोरला ते सुटले आणि ज्यांनी मेहनत घेतली त्यांना मारहाण झाली. हा कसला न्याय?" त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, या पेपरफुटीमुळे किती निरपराध विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम झाला, किती लोक जखमी झाले आणि किती पालकांना त्रास झाला. त्यांनी अमित शाह यांना विचारले की, जर ते बोलत नसतील तर कोणी त्यांचे तोंड बंद केले आहे का? तर नवीन विधेयक केवळ आकडेवारी बदलते, पण त्यामुळे समस्या सुटणार नाही. पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची खरी गरज आहे.
या संपूर्ण घटनेसाठी भाजप सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत. अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत खर्गे म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शाह छोट्या-छोट्या विषयांवर आपली मते व्यक्त करतात, पण या प्रकरणात गप्प आहेत. दिल्लीत एवढी मोठी घटना घडली असताना गृहमंत्र्यांनी निवेदन का जारी केले नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तर कोणी त्यांचे तोंड शिवून टाकले आहे का?" असा उपरोधिक प्रश्न त्यांनी यावेळी विचारल. त्यांनी आरोप केलाय की, विद्यार्थ्यांना चर्चा हवी होता, पण त्यांना पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन आणि बंद मेट्रो स्टेशनचा सामना करावा लागला. ते पुढे म्हणाले की, जर केंद्रीय गृहमंत्री या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, राहुल गांधी २०२४ पासून हा मुद्दा उपस्थित करत म्हणाले की विरोधी पक्षाने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे. मी विचारतो की, लाठीचार्ज आणि पेलेट गन वापरण्याचे आदेश कोणी दिले? विद्यार्थ्यांना थांबवण्यासाठी सरकारने मेट्रो स्टेशन बंद केली. बिहारमध्ये एके-४७ चा वापर करण्यात आला. या सगळ्यावर मोदींनी येऊन ससंदेत निवेदन दिलं पाहिजे.