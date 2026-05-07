नोकरी, सरकारी घर, मानसन्मान सगळं काही एका क्षणात गमावलं...; सत्ता येण्याआधीच BJP चा ममतांना 'दे धक्का'

West Bengal Bureaucrats Order: पश्चिम बंगालमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील घडामोडींना वेग आला आहे. या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने पहिल्यांदाच पश्चिम बंगालमध्ये बहुमताचं सरकार निवडून आणण्यात यश मिळवलं आहे. 294 पैकी 207 जगांवर विजय मिळवत भाजपाने ममता बॅनर्जींना धक्का दिला आहे. मागील 15 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला केवळ 80 जागांवर विजय मिळवला आहे. या निकालामुळे राज्यात सत्तांतर होणार असल्याचं स्पष्ट असतानाच नव्या सरकारचा मुख्यमंत्री म्हणून भाजपा कोणाची निवड करणार, कॅबिनेटमध्ये कोण असणार? या सारख्या प्रश्नांची उत्तर मिळण्याआधीच प्रशासकीय स्तरावर मोठे निर्णय घेण्यास पडद्याआडून सुरुवात झाली आहे.
नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत ममता बॅनर्जींनी प्रशासकीय कामांसाठी नियुक्त केलेल्या सर्व निवृत्त अधिकाऱ्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये न येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ममता बॅनर्जींनी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये नियुक्त केलेले निवृत्त अधिकारी अजूनही कार्यरत आहेत. त्यांना बुधवारपासूनच कार्यालयांमध्ये न येण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला यांनी 'लोक भवन'मधून हे निर्देश जारी केले असून सर्व विभागातील सचिवांपर्यंत या निवृत्त अधिकाऱ्यांना सरकार स्थापन होईपर्यंत कार्यालयात न येऊ देण्यास सांगितलं आहे. प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना त्यांच्याशी संबंधित कार्यालयांमध्ये सदर आदेशांची तोंडी माहिती देण्यात आली आहे. 'एनडीटीव्ही'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध सरकारी विभागांमध्ये सल्लागार म्हणून नेमणूक केलेल्या अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सत्तांतर होणार याचा अंदाज येताच राजीनामे सादर केले आहेत. ममतांच्या मर्जीतील अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी भाजपाचं सरकार येण्याआधीच राजीनामे देत आपली शासकीय निवासस्थानेही रिकामी केली आहेत.
मुख्य सचिवांनी निकालाच्या दिवशी म्हणजेच 4 मे रोजीच सर्वच सरकारी विभागांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कार्यालयांमधील सर्व फाईल्स आणि कागदपत्र सांभाळून ठेवण्याचे आणि काहीही झालं तरी हे कागद आणि फाईल्स कार्यालयांच्या बाहेर जाता कामा नये यासंदर्भात काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ममता बॅनर्जींनी आपण मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नसल्याची भूमिका घेतली असून 7 मे रोजी बंगालमधील 17 व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुळेच ममतांनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपालांनाच सरकार बरखास्त करावं लागणार आहे. म्हणूनच ममता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार की राज्यपाल यामध्ये हस्तक्षेप करणार हे पुढील दोन दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल.