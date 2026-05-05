पराभव होऊनही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदी राहणार? पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय संकट; त्या एका निर्णयाने राजकारण पेटणार?

Mamata Banerjee on West Bengal Result: पश्चिम बंगालमध्ये 15 वर्षांनी सत्तापालट झाला असून ममता बॅनर्जी यांचं सरकार कोसळलं असून, भाजपा सत्तेत आलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचं सरकार गठीत होणार आहे. ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वात तृणमूल काँग्रेस पक्ष सलग तीन वेळा जिंकून आल्याने, मागील 15 वर्षांपासून राज्यात त्यांची सत्ता होती. मात्र पराभव झाला असला तरी आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचं तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केलं आहे. ममता बॅनर्जींच्या या निर्णयामुळे एक अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आता हा विषय राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या दरबारी जाण्याची शक्यता आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी आपण निवडणूक हारलो नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. आपण निवडणूक हरलेलो नसून, भाजपला मिळालेला जनादेश हा केवळ लूटमारीचा परिणाम आहे असं त्या म्हणाल्या आहेत. "मी हरलेली नाही, त्यामुळे मी राजभवनावर जाणार नाही. मी माझा राजीनामा देणार नाही," असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या निर्णयामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान दुसरीकडे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे की, जर विजयी पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला आणि विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले, तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आवश्यकता नाही.
पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ 7 मे रोजी संपत आहे; त्यामुळे, सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी भाजपाककडे दोनच दिवस आहेत.
ममता बॅनर्जी निवडणूक लढवत असलेल्या भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणी अंतिम टप्प्यात पोहोचत असताना आणि आपले जुने सहकारी आणि आता भाजपाचा प्रमुख चेहरा बनलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागत असल्याचं स्पष्ट होताच ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीत 100 जागांची चोरी झाल्याचा आरोप केला. "ही निव्वळ लुटालूट, लुटालूट आणि लुटालूटच होती," असं त्यांनी संतापून म्हटलं.
दरम्यान पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोग दोघेही या कारस्थानात सामील असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोग गलिच्छ खेळ खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तृणमूलचा खरा प्रतिस्पर्धी भाजप नसून निवडणूक आयोगच आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सरकार थेट हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करताना त्यांनी, अशाच प्रकारे महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार आणि आता बंगालमधील निवडणुका चोरण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. "अशाप्रकारे लोकशाही चालत नाही. जेव्हा न्यायव्यवस्था नसते, जेव्हा निवडणूक आयोग पक्षपाती असतो आणि सरकारला एकपक्षीय राजवट हवी असते तेव्हा जगाला चुकीचा संदेश जात असतो," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मतदान केंद्रावर आपल्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्यामुळेच आपण काल प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधू शकलो नाही असा दावा त्यांनी केला. "मला पोटावर आणि पाठीवर लाथ घालण्यात आली. सीसीटीव्ही बंद होते. मला मतदान केंद्रातून बाहेर ढकलण्यात आलं. एक महिला म्हणून माझ्याशी गैरवर्तन करण्यात आलं," असा आरोप त्यांनी केला.
"जर केंद्रीय दलं अशा प्रकारे वागत असतील तर मला काही बोलायचं नाही. मी याआधीही केंद्रात भाजपा सरकार पाहिलं आहे. पण असं कधीच पाहिलं नाही," असं त्यांनी म्हटलं.
ममता बॅनर्जी यांनी पुढील दिवसांसाठी आपल्या पक्षाची रणनीती उघड करण्यास नकार दिला. मात्र 'INDIA' आघाडीच्या नेत्यांनी आपल्याशी संपर्क साधला असून, आपल्याला त्यांचा पाठिंबा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तथापि, ज्या ठिकाणी तृणमूलवर हल्ले होत आहेत आणि ज्या पक्षाच्या कार्यालयांची तोडफोड करण्यात आली आहे, अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्यासाठी आपला पक्ष पाच खासदार आणि इतर सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.