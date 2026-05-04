  • भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा पराभव; 3 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या ममता बॅनर्जी पराभूत, पश्चिम बंगालची निवडणुक कुणी जिंकली?

3 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या ममता बॅनर्जी पराभूत झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात भाजप पहिल्यांदाच सत्ता स्थापन करणार आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या 15 वर्षांच्या सत्तेला सुरूंग लावत भाजपनं ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: May 4, 2026, 10:03 PM IST
West Bengal Election Results 2026 : भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा पराभव पश्चिम बंगालमध्ये पहायला मिळाला. 3 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या ममता बॅनर्जी पराभूत झाल्या आहेत.  पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात भाजप पहिल्यांदाच सत्ता स्थापन करणार आहे.  बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या 15 वर्षांच्या सत्तेला सुरूंग लावत भाजपनं ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. एकहाती सत्ता मिळवत भाजपनं बंगालमधून तृणमूल काँग्रेसचा सुपडासाफ केला आहे. 

ममता बॅनर्जी यांचा भवानीपूर मतदारसंघातून पराभव झाला आहे.  भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा 15,114 मतांनी पराभव केला. भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांना 73,463 मते पडली तर,  ममता बॅनर्जी यांना 58,349 मते पडली आहेत. सलग तिऱ्यांदा विद्यमान मुख्यमंत्री पदी असताना ममता बॅनर्जी यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं स्पष्ट बहुमत मिळवत 204 जागांवर विजय मिळवला आहे. तर,  तृणमृल काँग्रेसला 83 जागांवरच समाधान मानावं लागलं आहे. तर काँग्रेसला खातंही उघडता आलं नाही. 

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची सत्ता भाजपनं उलथवून लावली आहे, 2011 ते 2026पर्यंत ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये सत्ता राखत स्वत:ची ताकद निर्माण केली होती, मात्र आता ममता बॅनर्जींच्या सत्तेला भाजपनं सुरूंग लावला आहे. भाजपनं पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं स्पष्ट बहुमत मिळवत तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का दिलाय, भाजपनं पश्चिम बंगालमध्ये दिलेला जय श्रीरामचा नारा त्यांच्या पथ्थ्यावर पडला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली आहे. गेल्या दशकभरापासून सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला धोबीपछाड देत भाजपनं बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. दीदी' विरुद्ध 'मोदी' अशा या लढीत बंगालच्या जनतेनं भाजपच्या पारड्यात मत टाकली आहे, तर दीदींना मोठा धक्का दिला आहे, यावेळी भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपनं ही निवडणूक लढवली आणि मोदींनी दीदींना सत्तेतून बाहेर फेकलं.
भाजपनं फक्त हिंदू बहुल मतदारसंघांमध्ये नव्हे तर मुस्लीम बहुल मतदारसंघामध्ये देखील चांगली कामगिरी केली आहे. भाजपनं या मतदारसंघांमध्ये अनेक ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसला छोबीपछाड दिलाय, बंगालमध्ये विजय मिळवल्यानंतर सत्ताधा-यांनी तृणमूल काँग्रेसवर टीका केली. ममता बॅनर्जी यांच्या दीड दशकांच्या सत्तेला सुरूंग लावत भाजपनं पश्चिम बंगालमध्ये कमळ फुलवलंय.  ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. तर भाजपनं बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवत इतिहास रचला आहे.
भाजपच्या विजयाची कारणं
बंगालमध्ये भाजपच्या विजयामागे
सर्वात मोठे कारण म्हणजे ममता
बॅनर्जी सरकारविरोधात असलेली लाट

ममता बॅनर्जी सरकारच्या धोरणांसोबतच
महिला सुरक्षा आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्दे
भाजपसाठी फायद्याचे

आर. जी. कार मेडिकल कॉलेज
प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील
महिला सुरक्षेचा मुद्दा ममता बॅनर्जी
यांच्या विरोधात गेला

पश्चिम बंगालमधील हिंदू मतदारांची
भाजपला साथ,  जय श्रीराम,
'जय माँ काली'चा नारा भाजपसाठी
फायद्याचा ठरला

बंगालमधील भाजपच्या प्रचंड
विजयात मोदींचा चेहरा हा एक
प्रमुख घटक होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
बंगालमध्ये १९ हून अधिक
सभा आणि पाच मोठे रोड शो घेतले.

मोदींनी बिष्णुपूर, पुरुलिया, झाडग्राम
आणि मेदिनीपूर यांसारख्या टीएमसी-बहुल
भागांमध्ये जाहीर सभांना संबोधित केले. 

या सभांमध्ये त्यांनी घुसखोरी, भ्रष्टाचार
आणि बदलाच्या मुद्द्यांवर भर दिला.

बूथ टू बूथ मॅनेजमेंटचा पश्चिम बंगालमध्ये
भाजपला मोठा फायदा झाला

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत
एसआयआरचा मुद्दा गाजला. 

निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या
माध्यमातून  राज्यातील यादीतून 91
लाखांहून अधिक मतदारांची नावं वगळली

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

