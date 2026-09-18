/ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला मिळालं नवं नाव आणि फुटबॉल प्लेअर चिन्ह; निवडणूक आयोगाचा निर्णय, बंडखोर गटाला काय मिळालं?

6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीसाठी तृणमूलच्या प्रतिस्पर्धी गटांच्या नावांचा वाद तूर्तास मिटला आहे. या दोनपैकी कोणता गट खरा तृणमूल आहे, यावर निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही एक तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बंडखोर नेते रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटांसाठी नवीन नावे जाहीर केली आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' असे नाव देण्यात आले आहे, तर रिताब्रता यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' असे नाव देण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्हे देखील दिली आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षासाठी 'फुटबॉल खेळाडू' आणि रिताब्रता यांच्या पक्षासाठी 'लिफाफा' ही चिन्हे निश्चित करण्यात आली आहेत.
दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क व हितसंबंध जपण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने गुरुवारी एका अंतरिम आदेशाद्वारे या गटांना बंगाल पोटनिवडणुकीदरम्यान पक्षाचे मूळ नाव आणि 'फुले व गवत' (Flowers and Grass) हे चिन्ह न वापरण्याचे निर्देश दिले. तसेच, दोन्ही गटांना प्रत्येकी तीन पसंतीची नावे आणि उपलब्ध चिन्हे शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. ही माहिती सादर केल्यानंतर काही वेळातच निवडणूक आयोगाने दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांसाठी नावे आणि चिन्हे जाहीर केली.
आयोगाने स्पष्ट केले की, प्रस्तावित नाव 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस'शी मिळतेजुळते नसावे आणि निवडणूक चिन्ह हे अपक्ष उमेदवार व नोंदणीकृत परंतु मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांसाठी जाहीर केलेल्या 'मुक्त' किंवा उपलब्ध चिन्हांच्या यादीतूनच निवडले जावे. रेजीनगर आणि नंदीग्राम येथील पोटनिवडणुका 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहेत.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) फूट पडली होती आणि दोन्ही गटांनी पक्षावर आपला दावा सांगितला होता. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले, ज्यानंतर आयोगाने टीएमसीचे नाव आणि चिन्ह गोठवले होते. आता आयोगाने दोन्ही गटांना नवीन नावे आणि चिन्हे दिली आहेत, मात्र हा एक अंतरिम आदेश आहे.
पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, रिताब्रता बॅनर्जी आणि ममता बॅनर्जी या दोघांनीही निवडणूक आयोगाकडे नावे आणि चिन्हांसाठी प्रत्येकी तीन पर्याय सादर केले होते, ज्यावर आयोगाने अंतिम निर्णय घेतला. यावर प्रतिक्रिया देताना रिताब्रता म्हणाले, "आम्ही सामूहिकपणे निर्णय घेतो आणि आम्ही तीन नावांचे प्रस्ताव दिले होते. आम्हाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि निवडणूक चिन्ह म्हणून 'लिफाफा' देण्यात आला आहे."