/ममता बॅनर्जी यांच्या भाचीने उचललं टोकाचे पाऊल, शिक्षक भरती घोटाळ्यात गमावली होती नोकरी, तर नवऱ्यासोबत...

ममता बॅनर्जी यांचे चुलतभाऊ निहार मुखर्जी यांची मुलगी ब्रिस्ती मुखर्जी यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. बीरभूम जिल्ह्यातील रामपूरहाटमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. मंगळवारी सकाळी 9 वाजता कुसुंबा गावातील तिच्या घराच्या दुसऱ्या मजल्यावरील घरात मृतदेह आढळला. रामपूरहाट पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार ब्रिस्ती मुखर्जी यांची पतीसोबत घटस्फोटाची केस सुरु होती.
#WATCH | Niece of former West Bengal CM Mamata Banerjee found dead at her father's residence in Kusumba village, Rampurhat in Birbhum. Police present at the spot. Further Police action is underway: SP Birbhum— ANI (@ANI) September 1, 2026
Visuals from the spot. pic.twitter.com/pRYcfRgpqB
शिवाय पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळ्यात ब्रिस्ती मुखर्जी यांचं नाव समोर आलं होतं. त्यानंतर त्यांची सरकारी नोकरी गेली होती. अशी माहितीसमोर आली आहे की, त्या अनेक दिवसांपासून तणावाखाली होत्या. कौटुंबिक संघर्षामुळे ही आत्महत्या केल्याचे एक कारण असू शकतं, असं पोलिसांना संशय आहे. शवविच्छेदन आणि इतर आवश्यक तपासानंतरच मृत्यूचे कारण समोर येईल असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.