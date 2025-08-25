English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'जणू समोर आईच...', सिंधुताईंची लेक स्टेजवर ढसाढसा रडली; Video पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील

Mamata Sindhutai Sapkal Emotional Video: सोशल मीडियावर शेअर केलेला हा व्हिडीओ पाहून तुमचे डोळे पाणावल्याशिवाय राहणार नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 25, 2025, 09:51 AM IST
'जणू समोर आईच...', सिंधुताईंची लेक स्टेजवर ढसाढसा रडली; Video पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील
स्वत: शेअर केला व्हिडीओ

Mamata Sindhutai Sapkal Emotional Video: ज्येष्ठ दिवंगत समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांची भूमिका मोठ्या पडद्यावर साकारणाऱ्या प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी निधन झालं. ज्योती चांदेकर यांच्या निधनासंदर्भातील वार्तांकनामध्ये अनेक ठिकाणी त्यांनी सिंधुताईंची भूमिका साकारल्याचा उल्लेख आढळून आला. याच सिंधुताईंच्या आठवणीने त्यांची कन्या ममता सिंधुताई सपकाळ यांना स्टेजवरच रडू कोसळल्याचं दिसून आलं. एका खास कार्यक्रमाला उपस्थिती लावलेल्या ममता यांना अश्रू अनावर झाल्याचं त्यांनीच शेअर केलेल्या व्हिडीओत दिसत आहे. 

जणू आईच बसली आहे

एका नेत्रदान कार्यक्रमात सिंधुंताई सपकाळ यांच्यासारख्या हुबेहूब दिसणाऱ्या वीणा ताईंना समोर पाहून ममता सपकाळ यांना अश्रू अनावर झाले. विणाताईंचं बसणं, दिसणं हे सगळं हुबेहूब सुंधुताईंच्या जवळचं होतं. या भावनिक प्रसंगाबद्दल ममता सपकाळ यांनी, "समोर व्यासपीठावर गुलाबी साडीत जणू आईच बसली आहे असा भास व्हावा अगदी तशाच विणाताई बसलेल्या असतात. समोर बसलेला सगळा कानडी प्रेक्षक वर्ग कन्नड भाषेतून विणाताईंच्या तोंडून माईंची कथा ऐकत असतो. हळूच डोळ्यातलं पाणी पुसत असतो," असं  ममता यांनी म्हटलं आहे.

मी भाषेचा अडसर बाजूला होऊन...

"कन्नड भाषेचा गंधही नसलेली मी भाषेचा अडसर बाजूला होऊन सगळं काही कळत असल्यासारखी डोळे टिपत असते. एक तासभर सुरू असणारा हा प्रयोग संपतो आणि मला स्टेजवर बोलावलं जात. मी विणाताईना जवळ घेते. आईला जसं घ्यायची अगदी तसं," असं ममता यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

FAQ

ममता सिंधुताई सपकाळ यांना स्टेजवर रडू का कोसळले?
एका नेत्रदान कार्यक्रमात वीणा ताई नावाच्या व्यक्तीला पाहून ममता यांना त्यांच्या आई, सिंधुताई सपकाळ यांची आठवण झाली. वीणा ताईंचे बसणे, दिसणे आणि गुलाबी साडीतील रंगरूप हुबेहूब सिंधुताईंसारखे होते, ज्यामुळे ममता यांना अश्रू अनावर झाले.

ममता सिंधुताई सपकाळ यांनी वीणा ताईंबाबत काय सांगितले?
ममता यांनी सांगितले की, वीणा ताई गुलाबी साडीत व्यासपीठावर बसलेल्या असताना जणू त्यांच्या आईच (सिंधुताई) समोर बसल्या असल्याचा भास झाला. वीणा ताई कन्नड भाषेत सिंधुताईंची कथा सांगत होत्या, आणि त्यांच्या कथनाने प्रेक्षक भावूक झाले होते.

ममता यांना कन्नड भाषा येत नसतानाही त्यांना कथा कशी समजली?
ममता यांनी म्हटले की, त्यांना कन्नड भाषेचा गंधही येत नाही, तरीही वीणा ताईंच्या कथनातील भाव आणि सादरीकरणामुळे भाषेचा अडसर जाणवला नाही, आणि त्यांना सगळं समजल्यासारखे वाटले.

ममता यांनी स्टेजवर काय केले?
कार्यक्रम संपल्यानंतर ममता यांना स्टेजवर बोलावले गेले. त्यांनी वीणा ताईंना जवळ घेतले, ज्याप्रमाणे त्या आपल्या आई, सिंधुताई सपकाळ यांना जवळ घ्यायच्या.

हा भावनिक प्रसंग कोणत्या कार्यक्रमात घडला?
हा प्रसंग एका नेत्रदान कार्यक्रमात घडला, जिथे वीणा ताई कन्नड भाषेत सिंधुताई सपकाळ यांची कथा सादर करत होत्या.

