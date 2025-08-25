'जणू समोर आईच...', सिंधुताईंची लेक स्टेजवर ढसाढसा रडली; Video पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील

Mamata Sindhutai Sapkal Emotional Video: ज्येष्ठ दिवंगत समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांची भूमिका मोठ्या पडद्यावर साकारणाऱ्या प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी निधन झालं. ज्योती चांदेकर यांच्या निधनासंदर्भातील वार्तांकनामध्ये अनेक ठिकाणी त्यांनी सिंधुताईंची भूमिका साकारल्याचा उल्लेख आढळून आला. याच सिंधुताईंच्या आठवणीने त्यांची कन्या ममता सिंधुताई सपकाळ यांना स्टेजवरच रडू कोसळल्याचं दिसून आलं. एका खास कार्यक्रमाला उपस्थिती लावलेल्या ममता यांना अश्रू अनावर झाल्याचं त्यांनीच शेअर केलेल्या व्हिडीओत दिसत आहे.
एका नेत्रदान कार्यक्रमात सिंधुंताई सपकाळ यांच्यासारख्या हुबेहूब दिसणाऱ्या वीणा ताईंना समोर पाहून ममता सपकाळ यांना अश्रू अनावर झाले. विणाताईंचं बसणं, दिसणं हे सगळं हुबेहूब सुंधुताईंच्या जवळचं होतं. या भावनिक प्रसंगाबद्दल ममता सपकाळ यांनी, "समोर व्यासपीठावर गुलाबी साडीत जणू आईच बसली आहे असा भास व्हावा अगदी तशाच विणाताई बसलेल्या असतात. समोर बसलेला सगळा कानडी प्रेक्षक वर्ग कन्नड भाषेतून विणाताईंच्या तोंडून माईंची कथा ऐकत असतो. हळूच डोळ्यातलं पाणी पुसत असतो," असं ममता यांनी म्हटलं आहे.
"कन्नड भाषेचा गंधही नसलेली मी भाषेचा अडसर बाजूला होऊन सगळं काही कळत असल्यासारखी डोळे टिपत असते. एक तासभर सुरू असणारा हा प्रयोग संपतो आणि मला स्टेजवर बोलावलं जात. मी विणाताईना जवळ घेते. आईला जसं घ्यायची अगदी तसं," असं ममता यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
