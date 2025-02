किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर पदावरुन वाद होऊ लागल्याने ममता कुलकर्णीचा मोठा निर्णय, म्हणाली 'मी हिमालयात...'

बॉलिवूड अभिनेत्री ममता कुलकर्णीने (Mamta Kulkarni) किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर (Mahamandaleshwar of the Kinnar Akhara) पदाचा राजीनामा दिला आहे. ममता कुलकर्णीची महांडलेश्वर पदावर नियुक्ती करण्यात आल्यापासून वाद निर्माण झाला होता. आखाड्यातील लोकांनीही तिला विरोध केला होता. चित्रपट क्षेत्रातील तिच्या भूतकाळामुळे तिच्या आध्यात्मिक पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तिने हा निर्णय घेतला आहे. किन्नर आखाड्याने यापूर्वी ममता कुलकर्णी आणि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांना काढून टाकलं आहे.

ममता कुलकर्णीने व्हिडीओच्या माध्यमातून आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. वादावर भाष्य करताना तिने म्हटलं आहे की, "मी महामंडलेश्वर यमाई माता नंदगिरी, या पदावरुन पायउतार होत आहे. मी 25 वर्ष केलेल्या आध्यात्मिक साधनेमुळे हा सन्मान मिळाला होता. पण काही लोकांना मी महामंडलेश्वर होण्यावर समस्या आहे".

पुढे ती म्हणाली की, "माझे गुरु, श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज, एक सिद्ध महापुरुष होते. मी त्यांच्याकडे 25 वर्षं तपश्चर्या केली आहे. मला कैलास, मानसरोवर किंवा हिमालयात जाण्याची गरज नाही कारण सर्व जग माझ्यासमोर आहे".

VIDEO | Former Bollywood actress Mamta Kulkarni steps down as Mahamandaleshwar of the Kinnar Akhara, amid backlash. Here's what she said in a video message:

I, Mahamandaleshwar Yamai Mamta Nandgiri, am resigning from this post. The respect given to me was for my 25 years of… pic.twitter.com/W436VvnSny

