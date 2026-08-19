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'तुला शारीरिक संबंध...'; लग्नाच्या पहिल्याच रात्री पत्नीने सांगितले हादरवणारे सत्य, घटस्फोटासाठी खर्च केले 10 लाख

लग्नानंतर लग्नाच्याच रात्री घटस्फोट झालेल्या एका तरुणाची पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली आहे. घटस्फोटासाठी तरुणाने 10 लाख गमावल्याचे समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:10 PM IST
'तुला शारीरिक संबंध...'; लग्नाच्या पहिल्याच रात्री पत्नीने सांगितले हादरवणारे सत्य, घटस्फोटासाठी खर्च केले 10 लाख
Image Credit: First night divorce story (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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