फुग्यांनी सजवलं मुलीचं पार्थिव, चितेवर ठेवण्यापूर्वी कापला केक; बाप हमसून हमसून रडला अन्....

छत्तीसगडच्या कवर्धा जिल्ह्यात अतिशय धक्कादायक आणि भावुक घटना घडली. एका बापाने आपल्या लेकीवर अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी स्मशानात केक कापला, मृतदेहाजवळ फुगे फगवले होते. केक कापून लेकीला भरवण्यासाठी तो मृतदेहाजवळ सरसावला अन् ओक्सा बोक्सी रडला. तेथे उपस्थित असलेल्या नातेवाईकांसाठी देखील हा क्षण अतिशय कठीण होता. या क्षणामुळे अनेकांचे डोळे पाणावले. बापाने लेकीला वाढदिवसाची टोपी देखील घातली.
7 ऑक्टोबर रोजी 10 वर्षांच्या अदिती भट्टाचार्याचा वाढदिवस होता. कोलकातावरुन वडील इंद्रजीत भट्टाचार्य आणि नातेवाईक कवर्धा पोहोचले. त्यांनी निर्णय घेतला की, आधी लेकीचा वाढदिवस साजरा करायचा अन् मग तिच्यावर आणि आई परम भट्टाचार्या यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायचे.
ज्या मुलीचे हास्य एकेकाळी घराचा आनंद होता, ती आता फक्त एक आठवण बनून राहिली आहे. लेकीला आणि पत्नीला एकाच दिवशी दिला निरोप. ज्या दिवशी तो आपल्या पत्नी आणि निष्पाप मुलीवर अंत्यसंस्कार करणार होता तोच त्याच्या प्रिय मुलीचा 10 वा वाढदिवस होता. कल्पना करा की वडिलांना काय सहन करावे लागले असेल.
मुलीच्या वाढदिवसाला घरी केक कापणाऱ्या वडिलांना तो अशा ठिकाणी कापावा लागला जो सर्वांसाठी वेदनादायक होता आणि नंतर त्यांना आपल्या मुली आणि पत्नीचे अंत्यसंस्कार करावे लागले.ज्या वाढदिवसाने घर आनंदाने भरून टाकायला हवे होते, त्या वाढदिवसात आता फक्त शांतता, अश्रू आणि राखेचा ढीग राहिला.
याचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये, वडील आपल्या मुलीच्या पार्थिवाला फुग्यांनी सजवताना दिसत आहेत. पार्थिवावर चॉकलेट लावण्यात आले आहेत. अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी "वाढदिवसाच्या शुभेच्छा" असे लिहिले आहे. हे दृश्य इतके हृदयस्पर्शी होते की ज्यांनी ते ऐकले किंवा पाहिले त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. प्रत्येक हृदय म्हणत होते, "अरे देवा, कोणत्याही पालकांना कधीही असे दुःख सहन करावे लागू नये."
ही घटना काय आहे?
छत्तीसगढमधील कावरधा जिल्ह्यात 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या रस्त्य अपघातात 10 वर्षांची मुलगी आदीत्री भट्टाचार्य यांचा मृत्यू झाला. तिच्या वडिलांनी अंत्यसंस्कारादरम्यान तिच्या वाढदिवसाची केक कापून तिला शुभेच्छा दिल्या, कारण ती नेहमी वडिलांसोबत वाढदिवस साजरा करण्याची इच्छा व्यक्त करत असे. हे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि लोकांना भावुक केले.
अपघात कसा आणि कधी झाला?
5 ऑक्टोबर 2025 रोजी आदीत्री आणि तिचे कुटुंब कोलकाता ते कान्हा नॅशनल पार्कला प्रवास करत असताना, कावरधा-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावर बोलिरो एसयूव्ह आणि वेगाने येणाऱ्या ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात आदीत्री, तिची आई परम भट्टाचार्य, ड्रायव्हर अजय कुमार कुशवाहा आणि कुटुंबीय मित्र अन्वेशा सोम व पॉपी वर्मा यांचा जागीच मृत्यू झाला. आदीत्रीची मोठी बहीण जखमी झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
वडील कोण होते आणि त्यांचे नाव काय?
वडील इंद्रजीत भट्टाचार्य हे कोलकात्यात होते आणि अपघाताच्या वेळी ते प्रवासात नव्हते. 7 ऑक्टोबरला ते कावरधा येथे पोहोचले आणि एकटेच अंत्यसंस्कार पार पाडले. स्थानिक लोकांनी त्यांना मदत केली.