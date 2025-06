घराच्या रद्दीत सापडली वडिलांची 35 वर्षे जुनी कागदपत्रं; एका रात्रीत बदललं मुलाचं नशीब, तब्बल इतकी कोटी....

असे म्हणतात की देव जेव्हा जेव्हा देतो तेव्हा छप्परफाड देतो. घर साफ करताना त्याच्या वडिलांचे 35 वर्षे जुने कागदपत्रे सापडलेल्या व्यक्तीवर असे नशीब कृपावंत राहिले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या कागदपत्रांना तो कचरा मानत होता, ती प्रत्यक्षात कोट्यवधींची होती. त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार, कागदपत्रांची तपासणी केल्यावर असे आढळून आले की, त्याच्या वडिलांनी ९० च्या दशकात शेअर्स खरेदी केले होते. त्या शेअर्सची किंमत आज कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. आजकाल ही पोस्ट इंटरनेटवर बरीच मथळे बनवत आहे, ज्यावर युझर्सच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासारख्या आहेत.

कधीकधी आयुष्यात मोठे 'चमत्कार' अगदी साधेपणाने घडतात. असेच काहीसे एका रेडिट युझर्ससोबत घडले, ज्याला त्याच्या वडिलांनी खरेदी केलेले जेएसडब्ल्यू स्टीलचे जुने शेअर सर्टिफिकेट सापडले, ज्याच्या सध्याच्या किमतीने सोशल मीडियालाही आश्चर्यचकित केले. खरं तर, एका रेडिट युझर्सच्या मते, त्याच्या वडिलांनी १९९० मध्ये जेएसडब्ल्यू स्टीलचे शेअर्स (इंडियन स्टॉक मार्केट व्हायरल स्टोरीज) सुमारे १ लाख रुपयांना खरेदी केले होते. ३० वर्षे सुरक्षित ठेवल्यानंतर, आज त्यांची एकूण किंमत सुमारे ८० कोटी रुपये झाली आहे. ही बातमी प्रथम गुंतवणूकदार सौरव दत्ता यांनी एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर शेअर केली होती.

Guy on Reddit discovered JSW shares bought by his dad in the 1990s for 1L

TRENDING NOW news

Worth 80Cr today.

Power of buy right sell after 30yrs. pic.twitter.com/mZTpGt4LII

— Sourav Dutta (@Dutta_Souravd) June 7, 2025