10 किलो वजनाची दुधाची किटली डोक्यात अडकली अन्... Video Viral; इंचभर चुकीने गेला असता जीव

Viral Video: रीलच्या नादात हल्ली लोक काहीही करायला तयार असतात. अनेकजण तर या स्टंटबाजीमध्ये जखमीही होतात. असाच एक प्रकार सध्या राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यामधून समोर आला आहे. येथील एका तरुण सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यासाठी रील तयार करत असताना वेगळ्याच अडचणीत सापडला. दुधाची मोठी किटली डोक्यात घालून रील शूट करताना ही किटली या तरुणाच्या डोक्यात अडकली आणि मग सुरु झाला त्याचा सुखरुप बाहेर काढण्याचा नाट्यमय घटनाक्रम!
सदर घटना अकबरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील माधोगढ गावात घडली. कालूराम असे किटलीमध्ये डोकं अडकलेल्या तरुणाचा नाव आहे. शेतात पिकवलेले गहू विकण्यासाठी जात असताना कालूरामबरोबर हा विचित्र अपघात घडल्याचं सांगितलं जात आहे. स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कालूराम 15 लिटरची दुधाची किटली सोबत घेऊन जात होता. 'रील' बनवण्यासाठी आणि उन्हापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी त्याने ती किटली आपल्या डोक्यात घातली. त्यानंतर काही वेळातच, ही किटली डोक्यावर घट्ट रुतल्यामुळे कालूराम त्यात अडकला.
कालूरामने आपलं अडकलेलं डोकं किटलीतून बाहेर काढण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. मात्र त्याला यश आले नाही. वेळ पुढे जात होता तशी परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे आणि कालूरामचा त्रास वाढत असल्याचे पाहून त्याने स्थानिकांची मदत घेण्याचं ठरवलं. अनेकजण कालूरामच्या मदतीला धावून आले पण त्याला या किटलीतून बाहेर कसं काढायचं कोणालाच कळेना. अखेर स्थानिकांनी त्याला जवळच्याच एका हार्डवेअरच्या दुकानात नेले. कालूरामची अस्वस्थता वाढत असल्याने सर्वांनी मिळून दुसरा कोणताही त्वरित उपाय नसल्यामुळे, 'ग्राइंडर' मशीनचा वापर करून किटली कापून काढण्याचा निर्णय घेतला. आधी कालूराम या कल्पनेनं घाबरला, पण किटलीमधून डोकं बाहेर काढणंही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने त्याने अखेर होकार दिला आणि स्थानिकांनी सावकाशपणे ही धातूची किटली कापून कालूरामचं डोकं त्यातून बाहेर काढलं.
माधोगढच्या सरपंच प्रतिनिधी प्रेमाराम यांनी या घटनेसंदर्भातील माहिती दिली. दुधाच्या या किटलीचे वजन सुमारे 10 किलो असल्याने कालूरामला वाचवणं अधिकच आव्हानात्मक झालेलं. कालूरामने दुचाकी चालवत असतानाच डोक्यात घातलेली ती किटली अडकल्यानंतर स्वतःहून काढण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्याला त्यात यश आले नाही. डोकं किटलीत अडकल्याने अस्वस्थ झालेल्या कालूरामला कोणतीही दुखापत होऊ नये यासाठी, स्थानिकांनी अखेरीस एका जुगाड करत काळजीपूर्वक पद्धतीने किटली कापून काढल्याचं प्रेमाराम म्हणाले. ही किटली कालूरामच्या डोक्यावर फार घट्ट बसलेला होता आणि कापताना एक इंच जरी इकडे तिकडे झालं असतं तरी कालूरामला गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वकपणे ही किटली कापण्यात आली.
A man’s head got stuck in milk can! Don’t know why he put his head there!? pic.twitter.com/oOlTKcOTfS
— Aparajite (@amshilparaghu) April 25, 2026
रील बनाने के चक्कर में एक व्यक्ति के सिर में दूध की केन फंस गई जिसे बाद में ग्राइंडर मशीन से का/"टकर निकाला गया.. pic.twitter.com/yW57EAsyie
— Pushpraj sharma (@RealpushprajX) April 26, 2026
बचावकार्य सुरू असताना तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी या बचाव कार्याचे व्हिडीओ शूट करुन सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने हे व्हिडीओ व्हायरल झाले.