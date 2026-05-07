'त्या' एका गोष्टीसाठी तरुण नग्न अवस्थेत रस्त्यावरून धावू लागला अन् मग पुढे...धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

Crime News : उत्तर प्रदेशामधील एका गावातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हाथरस जिल्ह्यातील चांदपा गावात एक तरुण विवस्त्र गावात धावत सुटला होता. त्याच्या मित्रांनी तो गावाच्या रस्त्यांवरून नग्न अवस्थेत धावत असल्याचा व्हिडीओ काढला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल केला. विचित्र आणि धक्कादायक म्हणजे या तरुणाने फक्त एका पैज जिंकण्यासाठी ही गोष्ट केली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याची दखल घेतली आहे. या व्हिडीओच्या आधारे पोलिसांनी चार जणांवर कठोर कारवाई केली आहे.
काही गावकऱ्यांनी त्या तरुणाशी पैज लावली की, जर तो गावातून नग्न अवस्थेत धावला, तर त्याला 5000 रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. पोलिसांनी सांगितलं की, व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये पाच ते आठ तरुण त्याला त्याचे कपडे काढण्यासाठी सतत आग्रह करत होते. पुढे या व्हिडीओमध्ये तो तरुण रस्त्यावरच आपले बनियन आणि अंतर्वस्त्र काढून नग्न अवस्थेत धावताना दिसून येत आहे.
संतापजनक म्हणजे ही गोष्ट दिवसाढवळ्या घडली. त्यामुळे गावात रहदारी होती आणि महिलांदेखील रस्त्यावर होत्या. त्यामुळे तरुणाच्या या लज्जास्पद कृत्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संताप आहे. तो रस्त्यावरून नग्न अवस्थेत धावत असताना महिला आणि वृद्ध लोक त्याच्या बाजूने जात असताना व्हिडीओमध्ये दिसून येत आहे. हे लज्जास्पद कृत्य घडत असताना त्याच्या मित्रांनी या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ काढला आणि एवढंच नाहीतर तो सोशल मीडियावर व्हायरलही केला. पाच हजारांसाठी तरुणाचे असं कृत्य लज्जास्पद आणि संतापजनक आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी नग्न अवस्थेत धावणाऱ्या तरुणाला आणि त्याला चिथावणी देणाऱ्या इतर तिघांना अटक करुन कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन गावकऱ्यांना दिलं आह. त्यांनी शांतता भंग करण्याशी संबंधित कलमांखाली त्या सर्वांवर कारवाई करण्यात आल्याचे स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या तरुणांची नाव सांगितली आहे. दीपक उर्फ अमर कुमार, देवकुमार उर्फ राज, कृष्ण गोपाल आणि कलुआ उर्फ सुरजीत अशी असून, ते सर्व एकाच गावचे रहिवासी आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची असभ्य कृत्ये करून समाजात घाण पसरवणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा कडक इशारा पोलिसांनी या तरुणांसोबत गावातील लोकांना दिला आहे. एका पैजसाठी अशा प्रकारच्या कृत्याला समर्थ देणे आणि गावात घाण पसरवणाऱ्या प्रत्येकाला पोलिसांनी चांगलीच अद्दल घडवली आहे.