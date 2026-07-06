/नवविवाहित बायकोला गर्लफ्रेंडच्या घरी नेलं आणि नंतर तिच्यासमोरच...; धक्कादायक घटनेने पोलीसही हादरले, रुम उघडली असता आत...

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांडामुळे देश हादरलेला असतानाच गुरुग्राममध्ये अशीच काहीशी घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. पुण्यात केतन अग्रवालची त्याची होणारी पत्नी सियाने प्रियकर चेतनच्या मदतीने लोहगडावरुन खाली ढकलून हत्या केल्याचा आरोप आहे. गुरुग्राममध्ये एका पतीने असंच कृत्य केलं आहे. मानसेर येथे एका 25 वर्षीय तरुणाने आपल्या पत्नीची गोळ्या घालून हत्या केली आहे. यासाठी त्याने त्याच्या प्रेयसीची मदत घेतली. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वीच त्यांचं लग्न झालं होतं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हत्येची योजना प्रेयसीच्या भाड्याच्या घऱात आखण्यात आली होती. आपलं तीन वर्षांचं नातं पुढे कायम ठेवता यावं यासाठी दोघांनी तिला संपवण्याचा कट आखला होता.
22 मे रोजी तरुणीच्या आईने मानेसर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं. त्यांनी पोलिसांनी सांगितलं की, फेब्रवारी महिन्यात त्यांच्या 22 वर्षीय मुलीचं लग्न मानेसरमधील निवासी अंकितशी झालं होतं.
तक्रारीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 21 मे रोजी तरुणी बेपत्ता झाली. तिच्या कुटुंबाने तिचा शोध घेतला, तसंच तिच्या सासरच्यांशीही संपर्क साधला. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. तिचा पती आणि सासू-सासऱ्यांवर संशय आल्याने पीडितेच्य़ा आईने पोलिसांशी संपर्क साधला. यानंतर पोलिसांनी एफआयआर दाखल करत शोध घेण्यास सुरुवात केली.
तपासादरम्यान पोलिसांना 22 मे रोजी मानेसरमधील एका रुममधून तरुणीचा मृतदेह सापडला. प्राथमिक तपासात गोळ्या घालून तिची हत्या करण्यात आली असल्याचं उघड झालं.
पोलिसांनी आरोपी 25 वर्षीय पती अंकित आणि त्याची 38 वर्षीय प्रेयसी रजनी देवी (हरियाणातील झज्जर जिल्ह्यातील रहिवासी) यांना अटक केली आहे. तपासकर्त्यांच्या माहितीनुसार, अंकित मानेसरमध्ये तंबाखूचे दुकान चालवतो, तर रजनी त्याच भागात एका ब्युटी पार्लरमध्ये काम करत होती.
चौकशीदरम्यान पोलिसांना समजलं की, अंकित आणि रजनी यांच्यात गेल्या तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, या जोडप्याने रजनीच्या भाड्याच्या खोलीत हत्येचा कट रचला होता. गुन्ह्याच्या दिवशी अंकित आपल्या पत्नीला त्या खोलीत घेऊन गेला, जिथे या दोघांनी मिळून तिला गोळ्या घालून ठार मारलं.
पोलिसांनी असाही दावा केला की, हत्येसाठी वापरलेले हत्यार गुन्ह्याच्या सुमारे दोन महिने आधी उत्तर प्रदेशातून खरेदी करण्यात आले होते. हे हत्यार विशेषतः हत्या करण्यासाठीच खरेदी करण्यात आले असावे, असा तपासकर्त्यांचा अंदाज आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हत्येनंतर अंकित आणि रजनी हरिद्वारला पळून गेले आणि त्यानंतर त्यांनी नेपाळमध्ये प्रवेश केला. 30 जून रोजी भारतात परत येईपर्यंत हे आरोपी फरार होते. त्यानंतर मानेसर येथे गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांना अटक केली.
त्या दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आरोपींची चौकशी सुरू असून, हत्येसाठी वापरलेले हत्यार हस्तगत करण्याचे आणि या प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.