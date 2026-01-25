English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
NEET विद्यार्थिनीच्या अंतर्वस्त्रात सापडले पुरूषाचे स्पर्म, FSL तपासणीत धक्कादायक खुलासा, DND टेस्ट करणार

पाटण्याच्या शंभू गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये झालेल्या NEET विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. NEET विद्यार्थिनीच्या अंतर्वस्त्रात सापडले पुरूषाचे स्पर्म आढळले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 25, 2026, 09:48 PM IST
Neet Student Case Update : पाटण्याच्या शंभू गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये झालेल्या NEET विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी FSL चौकशीत एक मोठा खुलासा झाला आहे. विद्यार्थिनीवर मृत्यूपूर्वी बलात्कार केल्याच्या आरोपाला दुजोरा देणारा मोठा पुरावा मिळाला आहे. विद्यार्थिनीच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये पुरुषा स्पर्म आढळल्याचे पाटणा पोलिसांनी म्हटले आहे. SIT आता या स्पर्मचे DNA प्रोफाइलिंग करणार आहे. DNA टेस्टनंतर या प्रकरणाचा उलगडा होणार आहे. 

स्पर्मचे नमुने या प्रकरणातील आरोपी आणि संशयितांच्या DNA शी जुळवले जातील. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्येही लैंगिक अत्याचाराची शक्यता नाकारण्यात आली नाही. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबच्या या निष्कर्षामुळे पोलिसांच्या सुरुवातीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव आणि विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की पोलिस बलात्काराची घटना दडपून टाकून एखाद्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते.

या प्रकरणात, पाटणा पोलिसांनी  प्रेस रिलीज जारी केली आहे.  चित्रगुप्त नगर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल झाली आहे. कुटुंबियांनी  मृताचे काही कपडे पोलिसांना उपलब्ध करून दिले होते, जे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जप्त केले गेले आणि तपासणीसाठी एफएसएलकडे पाठवले गेले. एफएसएलने केलेल्या तपासणीदरम्यान, घटनेच्या वेळी परिधान केलेल्या कथित अंतर्वस्त्रावर मानवी शुक्राणूंचे अंश आढळले. एफएसएलकडून त्याचे डीएनए प्रोफाइल तयार केले जात आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, अटक केलेल्या आरोपींचे तसेच एसआयटीने ओळखलेल्या इतर संशयितांचे डीएनए जुळवले जातील.

विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराची ओळख पटविण्यासाठी पोलिस डीएनए चाचणीचा वापर करण्याचा विचार करीत आहेत. कुटुंबाने सुरुवातीपासूनच आपल्या मुलीवर बलात्कार झाल्याचे म्हटले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या निवेदनात कुटुंबाने म्हटले आहे की, तिच्या मृत्यूपूर्वी, विद्यार्थिनीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला आहे का असे विचारले असता तिने होकारार्थी उत्तर दिले होते. तथापि, डॉक्टरांच्या सुरुवातीच्या अहवालाच्या आधारे, पाटणा एसएसपीने बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले.

एफएसएल अहवाल जाहीर झाल्यानंतर या प्रकरणातील तपासाची दिशा बदलू शकते. जर बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाला तर पोलिस या मृत्यूला खून मानून तपास करू शकतात. तथापि, कुटुंब सुरुवातीपासूनच याला बलात्कार हत्या म्हणत आहे. पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार, पाटणा पोलिस महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास करत आहे. प्रत्येक दिवस उलटत असताना, या प्रकरणात नवीन खुलासे समोर येत आहेत.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

