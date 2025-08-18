आंघोळ करताना बाथरूमच्या खिडकीतून डोकावला वाघ; Video व्हायरल, पुढे काय झालं?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tiger Washroom Video: अंघोळ करत असताना अचानक बाथरुमच्या खिडकीमधून शिरताना दिसला वाघ. पुढे नेमकं काय घडलं? पाहा व्हिडीओ  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 18, 2025, 07:44 PM IST
Tiger Washroom Video: राज्यात सध्या मुसळधार पाऊस सुरु आहे. या पावसाळ्यामध्ये अनेक ठिकाणी बाथरुममध्ये किंवा घरातील कोणत्याही भागात साप शिरल्याच्या घटना या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दरम्यान, असाच एका माणसाचा बाथरुममध्ये अंघोळ करत असताना अचानक खिडकीतून वाघ डोकावतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. 

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय? 

सध्या सोशल मीडियावर असा व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्याने लोकांना अक्षरशः हैराण करून टाकलं आहे. कारण या व्हिडिओमध्ये साप नव्हे तर थेट वाघ बाथरूमच्या खिडकीतून आत डोकावताना दिसतो आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाथरूममध्ये असलेला व्यक्ती या संपूर्ण प्रसंगाचे चित्रीकरण करतो आहे. व्हिडिओमध्ये वाघ खिडकीजवळ उडी मारून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

गूगल रिव्हर्स सर्चमध्ये आढळले की हा व्हिडीओ यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आता तो पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवरील @beyond_the_wildlife या हँडलवरून 16 ऑगस्ट रोजी तो पोस्ट करण्यात आला आहे.

व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, भारतामध्ये जंगलांच्या जवळ वसलेल्या गावांमध्ये जंगली प्राणी भटकताना आढळतात. नुकताच एक विचित्र अनुभव समोर आला. एक व्यक्ती आंघोळ करत असताना वॉशरूमच्या खिडकीतून वाघाने आत येण्याचा प्रयत्न केला. अचानक समोरासमोर आल्यामुळे माणूस आणि वाघ दोघेही दचकल्याचे दिसून आले असं म्हटलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

या व्हिडीओवर लोकांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिले, 'मी असतो तर घाबरून आरडाओरड केली असती. पण मान्य करावे लागेल, वाघ खूप क्यूट दिसतो आहे. तर दुसऱ्याने मजेशीर शैलीत म्हटले, 'दोघेही एकमेकांना पाहून घाबरले असतील.'

मात्र, काही जणांनी या व्हिडिओची सत्यता विचारली आहे. अंघोळ करणाऱ्या माणसाने नेमका कॅमेरा कसा चालू केला? असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार खरोखर घडला का की केवळ सेटअप आहे यावर वाद सुरु आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

